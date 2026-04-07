George Simion, după retragerea licenței Realitatea: Lovitura de stat merge mai departe

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat marți pe rețelele de socializare după ce CNA a decis retragerea licenței pentru Realitatea Plus.

„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim”, a scris Simion pe Facebook.

El a adăugat: „Jos cenzura!!!”.

Consiliul Naţional al Audioviualului (CNA) a decis retragerea licenţei pentru televiziunea Realitatea Plus. Hotărârea a avut la bază neplată unor amenzi din anul 2024.