Prima pagină » Politic » George Simion, după retragerea licenței Realitatea: Lovitura de stat merge mai departe

Liderul AUR, George Simion, a reacționat după ce Consiliul Naţional al Audioviualului a decis retragerea licenţei pentru televiziunea Realitatea Plus: „Lovitura de stat merge mai departe”.
Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
07 apr. 2026, 16:03, Politic

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat marți pe rețelele de socializare după ce CNA a decis retragerea licenței pentru Realitatea Plus.

„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim”, a scris Simion pe Facebook.

El a adăugat: „Jos cenzura!!!”.

Consiliul Naţional al Audioviualului (CNA) a decis retragerea licenţei pentru televiziunea Realitatea Plus. Hotărârea a avut la bază neplată unor amenzi din anul 2024.

