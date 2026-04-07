CNA a retras licenţa Realitatea Plus | UPDATE. George Simion: ”Lovitura de stat merge mai departe”

UPDATE: Liderul AUR, George Simion, a reacționat după retragerea licenței postului de televiziune Realitatea TV: ”Lovitura de stat merge mai departe” (CITIȚI AICI DECLARAȚIILE INTEGRALE!)

ȘTIREA INIȚIALĂ: Forul audiovizual a analizat în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. Astfel, s-a constatat că Realitatea Plus are amenzi neplătite din anul 2024, deși îşi plătise amenzile pentru anul 2025.

Este vorba despre 28 de amenzi din 2024, a căror valoare este de 605.000 de lei.

La ședință au participat şi reprezentanţi ai PHG Media, societatea care operează Realitatea Plus.

Cel care a propus retragerea licenței din cauza neplăţii amenzilor a fost Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA.

Potrivit Legii Audiovizualului, CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării lor.

Postul ar trebui să îşi înceteze emisia după ce primeşte informarea de la CNA.