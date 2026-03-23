Prima pagină » Știrile zilei » Donald Trump s-a dus în vizită la casa lui Elvis Presley, după anunțul negocierilor-surpriză cu Iranul: „L-am cunoscut pe Frank Sinatra, pe Elvis niciodată. Îl iubesc”

În plin război în desfășurare în Iran, președintele SUA, Donald Trump a plecat într-o vizită în Graceland, la casa lui Elvis Presley.
Sorina Matei
23 mart. 2026, 21:26, Știri externe

„Sunt un mare fan a lui Elvis — cine nu este, nu-i așa? — dar muzica lui este incredibilă. Viața lui a fost complicată, dar a fost extraordinar și s-a născut cu o voce pe care nu a pierdut-o niciodată”, a spus Donald Trump când a ajuns la casa marelui artist.

Jurnaliștii americani au filmat deseori momente din Casa Albă în care Donald Trump punea muzica lui Elvis Presley la maximum în administrația prezidențială americană.

Președintele SUA a explicat că vizitează pentru prima oară casa marelui artist. Știe că Elvis și-a iubit mama foarte tare.

„Îl iubesc pe Elvis. Îl cunoșteam pe Frank Sinatra, îi cunoșteam pe majoritatea. Din păcate, nu l-am întâlnit niciodată pe Elvis — și acesta mi-ar fi plăcut foarte mult”, a spus Trump.

Graceland este o clădire istorică aflată pe un teren de 5,5 ha, care a fost în proprietatea lui Elvis Presley, și se află în orașul Memphis, Tennessee.

