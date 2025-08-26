Ziua Internațională a Câinilor – ce poți face pentru aceste minunate ființe astăzi, de ziua lor

Iubitorii de câini știu că astăzi, 26 august, este Ziua Internațională a celui mai loial prieten al lor. Prin natura sa prietenoasă și generoasă, prin loialitatea indiscutabilă pe care o manifestă față de prietenul său, câinele a format, împreună cu omul un binom de nedespărțit.

Ziua a fost înființată de Colleen Paige, o expertă în stil de viață și apărătoare a drepturilor animalelor, care nu a ales întâmplător această zi, ci pentru că acum, când avea 10 ani, a adoptat primul său câine dintr-un adăpost.

Natura ei militantă nu a lăsat-o în pace până nu a obținut recunoașterea, mai întâi națională a Zilei Câinelui.

O zi a conștientizării și a responsabilității

Prin urmare, Ziua Internațională a Câinilor are un caracter puternic militant pentru cauza acestor animale.

Ziua aceasta promovează adopția din adăposturi și centre de salvare, recunoaște rolurile importante pe care le au câinii în societate și potențialul uriaș pe care-l au acestea – câini de terapie, de căutare, de salvare, ghizi, patrulare, etc…

De asemenea, Ziua Internațională a Câinilor este menită să conștientizeze preocuparea pentru bunăstarea câinilor și responsabilitatea pe care o au proprietarii de câini.

Ziua Internațională a Câinilor a început ca o zi națională, doar pe teritoriul SUA, dar, ulterior, a fost stabilită ca atare.

Mai mulți pupici pentru patrupedul tău

Oranizațiile de specific organizează evenimente de adopție, campanii de strângere de fonduri, încurajează donațiile către adăposturi, acțiuni care, de-a lungul timpului, și-au demonstrat eficiența – sute de mii de câini au fost adoptați, bani au ajuns în conturile organizațiilor de profil.

Este o zi în care patrupedul tău ar merita o atenție deosebită din partea ta – poate o activitate nouă, poate o plimbare într-un loc nou, poate o terasă pet-friendly, poate și mai mulți pupici.