Ziua Mondială a Educației / Mesajul ministrului Daniel David pentru profesori, studenți și părinți

În fiecare an, la 5 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Educației, o zi desemnată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii să consfințească drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice și statutul profesorilor.

În 1966, la 5 octombrie, UNESCO/OIM a semnat „Recomandarea privind statutul profesorilor”, care, alături de „recomandarea privind învățământul superior”, din 1997 sunt principalul sistem de referință atunci când vorbim de drepturile și responsabilitățile dascălilor, la un nivel global.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a scris, pentru această ocazie, un mesaj destinat tuturor profesorilor și, deopotrivă, studenților, părinților și „partenerilor școlii românești”.

„Anul 2025 – probabil, cel mai periculos an pentru țară de după 1989”

„Dragi profesori! Dragi elevi, studenți, părinți și parteneri ai școlii românești,

Sărbătorim astăzi, 5 octombrie 2025, Ziua Internațională a Profesorului (Ziua Mondială a Educației), așa cum a fost asumată aceasta la nivel internațional, pornind de la angajamentul UNESCO, pentru a reliefa rolul esențial al cadrelor didactice în societate.

În România trăim acum un an dificil pentru educație și pentru societatea românească în ansamblu, anul 2025 fiind probabil cel mai periculos an pentru țară după Revoluția din 1989.

Au mai fost ani dificili pentru țară – atât economic, cât și politic -, dar în 2025, crizele interne politice și economice sunt puternic combinate, pe fondul unui război la graniță, al unor atacuri hibride asupra țării și al unor crize internaționale legate de reașezarea arhitecturii ordinii mondiale.

Știu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem și nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre.

Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forță a educației: puterea de a transforma criza în progres și incertitudinea în sens”, a scris Daniel David.

Puncte-cheie pentru profesori, așa cum reies din Raportul după X luni de ministeriat

Acesta a mai amintit câte puncte-cheie referitoare la profesori, cuprinse în recentul Raport după X luni de ministeriat:

1 – pe termen scurt, nu avem de redus salarii sau de concediat oameni

2 – pe termen mediu, vom gândi un salariu decent în domeniu, pornind de la salariul mediu brut pe economie, în cazul profesorului debutant și al asistentului universitar

3 – aduce resurse în sistem, într-o nouă structură cu mecanisme sănătoase – buget consolidat pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare

Ministrul a insistat pe ideea că „este fundmanetal să nu revenim la vechile paradigme”, referindu-se la efortul său și la preocuparea sa ca oamenilor din sistemul educațional „să le fie bine”.

PACT pentru Deceniul Educației și Cercetării în România 2026 – 2036

„Lumea se schimbă, deci și noi trebuie să ne schimbăm pentru a face educația relevantă pentru această lume.

Dacă nu înțelegem asta, nu vom mai avea o țară! Dar știu că noi, oamenii educației, înțelegem asta!

Așadar, în spiritul acestei zile, vă invit să privim înainte împreună și cu încredere, nu doar să rezolvăm probleme vechi sau recente, ci să avem curajul să gândim împreună un model educațional nou în care fiecare copil și profesor să-și poată atinge potențialul”, scrie David în mesajul său către profesori.

Acesta propune un „pact” pentru „Deceniul Educației și Cercetării în România (2026 – 2036)”, „cu trei puncte simple”:

(1) În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educației și cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent (în termeni nominali și prin raportare la PIB).

(2) Cele două domenii dedicate cunoașterii – educația și cercetarea (știința) – rămân în aceeași autoritate națională, pentru a contribui coordonat la dezvoltarea țării ca o societate bazată pe cunoaștere.

(3) Măsurile majore în aceste domenii trebuie să corespundă unor practici UE/OECD, țintind mereu spre cele mai bune practici UE/OECD. Devierile de la aceste practici vor fi prezentate și argumentate public.

Vă mulțumesc pentru răbdarea, implicarea și demnitatea cu care vă faceți datoria zi de zi, chiar și atunci când trăim astfel de vremuri. România are nevoie de dumneavoastră – de mințile și inimile care formează generațiile viitoare.

La mulți ani tuturor profesorilor și oamenilor educației care cred în puterea educației!

O mulțumire în plus celor care în acest vremuri complicate ați înțeles pericolul momentului, v-ați exprimat eventualele nemulțumiri cu demnitatea cuvenită rolului de profesor, ați răspuns cu onoare chemării de a sta împreună pentru a confrunta problemele și ați ales să fiți parte din soluție”.