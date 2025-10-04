Este Ziua Internațională a Animalelor / Ceremonii de binecuvântare au loc în comunitățile catolice / Organizații non-guvernamentale din toată lumea protestează pentru drepturile animalelor

4 octombrie marchează, în fiecare an, Ziua Internațională a Animalelor, potrivit worldanimalday.org.uk.

Sălbatice sau domestice, cu stăpân sau fără, această zi stă sub semnul protector al Sfântului Francisc de Assisi, de asemenea, sărbătorit azi.

Această zi a fost proclamată „Internațională” în 1931, de o organizație internațională pentru protecția animalelor, iar punerea sa în legătură cu acest sfânt, care a fost un mare iubitor de animale, a venit firesc.

Ziua grijii pentru animale, după exemplul Sfântului Francisc de Assisi

Ceremonii de binecuvântare au loc în comunitățile catolice și anglicane din întreaga lume – o tradiție care a plecat din Italia.

De altfel, Sfântul Francisc de Assisi este unul dintre cei mai iubiți sfinți din lumea catolică.

Despre el, Papa Benedict al XV-lea (1854 – 1922) a spus: „Sfântul Francisc din Assisi este imaginea cea mai desăvârșită a lui Hristos din toate timpurile”, iar Dante Aligheri (1265 – 1321) a spus: „Viața lui minunată mai bine s-ar cânta-n cerescul cor, decât s-ar povesti”.

Este o zi menită să conștientizeze grija pe care omul, în calitate de creatură supremă, trebuie s-o aibă pentru animale și, implicit, pentru mediul acestora.

Mulți teologi cometează în textile lor că termenul „stăpâniți Pământul” din Geneză nu este în sensul de relație autoritară față de celelalte ființe, ci în cel de grijă. Când Dumnezeu poruncește „stăpâniți” („peste peștii mării, peste orice viețuitoare”), sensul este de „îngrijiți”.

„Salvați Animalele, Salvați Planeta”

Ediția de anul acesta a Zilei Internaționale a Animalelor stă sub îndemnul „Salvați Animalele, Salvați Planeta”.

Este o zi în care organizații non-guvernamentale din toată lumea trag un semnal de alarmă față de cruzimea din fermele de animale, atrag atenția asupra protejării speciilor periclitate (tigrii, lupii, etc…), asupra infracțiunilor împotriva faunei, împotriva exporturilor de animale vii, împotriva animalelor folosite cu scopuri de divertisment, împotriva parcurilor zoo, insistă pe ideea de compasiune și empatie pentru animale.

Potrivit unui raport al Fondului Mondial pentru Natură, publicat în 2024, mai mult de două treimi din numărul de animale sălbatice au dispărut de pe planetă, iar multe populații de animale s-au redus cu 73%, în medie, în ultimii cincizeci de ani.

Degradarea ecosistemelor = degradarea bunăstării animalelor

Reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale de protecție a animalelor pun în legătură directă degradarea ecosistemelor cu degradarea patrimoniului mondial de animale.

Împreună, toate aceste ecosisteme sunt menite să susțină viața umană.

Viața umană nu poate exista în absența animalelor, iar Ziua Internațională a Animalelor este o ocazie potrivită pentru a conștientiza faptul că fiecare viață de necuvântătoare contează.