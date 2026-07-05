Temperaturile urcă până la 29 de grade duminică, în Capitală. Nu sunt în vigoare avertizări meteo

În intervalul orar 12:00-21:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când vor exista condiții pentru averse slabe. Temperatura maximă anunțată este de 29 de grade Celsius.

Cantitățile de apă estimate sunt de 1-5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat.

Meteorologii precizează că, în intervalul menționat, pentru municipiul București nu sunt în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică.

ANM menționează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, prognoza poate fi actualizată.