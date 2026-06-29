Polonia cumpără trei submarine de la Saab. Contractul valorează 4,8 miliarde de dolari

Contractul include și un pachet de armament, precum și instruire și sprijin pentru partea poloneză. Livrările finale sunt programate pentru anul 2038, potrivit Saab.

Guvernul Suediei a anunțat că acordul va consolida capacitățile navale ale Poloniei și va aprofunda cooperarea dintre cele două țări în domeniul securității și al industriei de apărare.

Până la livrarea noilor submarine, Polonia va închiria submarinul suedez HMS Södermanland până în 2032.

Acordul face parte dintr-o cooperare mai largă între Suedia și Polonia pentru securitatea în Marea Baltică.

„Ca parteneri apropiați la Marea Baltică, Suedia și Polonia își vor aprofunda cooperarea pentru a consolida securitatea în întreaga regiune. Cooperarea noastră se bazează pe o viziune comună asupra amenințării pe termen lung reprezentate de Rusia și asupra importanței continuării sprijinului pentru Ucraina”, a declarat premierul suedez Ulf Kristersson.

El a mai spus că această cooperare „va crește competitivitatea și creșterea economică și va crea mii de locuri de muncă în ambele țări”.

Pregătirea echipajelor poloneze va începe în luna august, mai devreme decât era planificat inițial.