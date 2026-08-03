Premieră mondială în Marea Baltică. Un înotător polonez a traversat 160 de kilometri fără să iasă din apă

Sportivul polonez Bartłomiej Kubkowski a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a reușit să traverseze Marea Baltică înotând continuu din Suedia până în Polonia, fără să iasă din apă pe parcursul întregii curse, transmite TVP World.
Înotătorul a ajuns duminică pe plaja din Dziwnów, în nord-vestul Poloniei, după ce a parcurs aproximativ 160 de kilometri în 55 de ore. Plecarea a avut loc din localitatea suedeză Kåseberga, iar reușita marchează o premieră pentru înotul de anduranță în această regiune.
Pe întreaga durată a traversării, Kubkowski a fost însoțit de mai multe ambarcațiuni de suport, care i-au asigurat orientarea pe traseu, alimentarea cu hrană și lichide, precum și supravegherea medicală.
Regulamentul provocării a fost însă extrem de strict. Sportivului nu i s-a permis să atingă bărcile, să urce la bord sau să doarmă în timpul traversării. Pentru ca performanța să fie validată, acesta a trebuit să iasă singur din apă și să pășească pe plajă fără ajutor.
Imediat după încheierea cursei, înotătorul a declarat că este atât de epuizat încât încă nu poate realiza pe deplin ceea ce a reușit.
Succesul nu a fost obținut din prima. Traversarea Mării Baltice a reprezentat a cincea încercare a lui Bartłomiej Kubkowski.
Cea mai dramatică tentativă a avut loc în 2025, când echipa de asistență a fost nevoită să îl scoată din apă după ce sportivul și-a pierdut cunoștința cu doar 11 kilometri înainte de coasta Poloniei.
Experiența acumulată în încercările anterioare, alături de pregătirea fizică și logistică, au făcut posibilă reușita din acest an.
Performanța sportivă a fost însoțită de o campanie de strângere de fonduri pentru organizația Cancer Fighters, care sprijină copiii aflați în tratament oncologic.
Potrivit organizatorilor, inițiativa a atras donații de aproape 600.000 de zloți (aproximativ 140.000 de euro), bani care vor fi folosiți pentru finanțarea programelor dedicate micilor pacienți.
Traversarea reușită de Kubkowski ar putea fi urmată în curând de o nouă premieră. Fosta înotătoare participantă la olimpiadă Karolina Szczepaniak încearcă să devină prima femeie care finalizează același traseu dintre Suedia și Polonia fără a ieși din apă. Dacă va reuși, Marea Baltică ar putea consemna un nou record în disciplina înotului de anduranță.