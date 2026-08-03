Premieră mondială în Marea Baltică. Un înotător polonez a traversat 160 de kilometri fără să iasă din apă

Sportivul polonez Bartłomiej Kubkowski a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a reușit să traverseze Marea Baltică înotând continuu din Suedia până în Polonia, fără să iasă din apă pe parcursul întregii curse, transmite TVP World.

Înotătorul a ajuns duminică pe plaja din Dziwnów, în nord-vestul Poloniei, după ce a parcurs aproximativ 160 de kilometri în 55 de ore. Plecarea a avut loc din localitatea suedeză Kåseberga, iar reușita marchează o premieră pentru înotul de anduranță în această regiune.

55 de ore în apă, fără pauze și fără sprijin fizic

Pe întreaga durată a traversării, Kubkowski a fost însoțit de mai multe ambarcațiuni de suport, care i-au asigurat orientarea pe traseu, alimentarea cu hrană și lichide, precum și supravegherea medicală.

Regulamentul provocării a fost însă extrem de strict. Sportivului nu i s-a permis să atingă bărcile, să urce la bord sau să doarmă în timpul traversării. Pentru ca performanța să fie validată, acesta a trebuit să iasă singur din apă și să pășească pe plajă fără ajutor.

Imediat după încheierea cursei, înotătorul a declarat că este atât de epuizat încât încă nu poate realiza pe deplin ceea ce a reușit.

Victoria a venit la a cincea încercare

Succesul nu a fost obținut din prima. Traversarea Mării Baltice a reprezentat a cincea încercare a lui Bartłomiej Kubkowski.

Cea mai dramatică tentativă a avut loc în 2025, când echipa de asistență a fost nevoită să îl scoată din apă după ce sportivul și-a pierdut cunoștința cu doar 11 kilometri înainte de coasta Poloniei.

Experiența acumulată în încercările anterioare, alături de pregătirea fizică și logistică, au făcut posibilă reușita din acest an.

Traversarea a avut și un scop caritabil

Performanța sportivă a fost însoțită de o campanie de strângere de fonduri pentru organizația Cancer Fighters, care sprijină copiii aflați în tratament oncologic.

Potrivit organizatorilor, inițiativa a atras donații de aproape 600.000 de zloți (aproximativ 140.000 de euro), bani care vor fi folosiți pentru finanțarea programelor dedicate micilor pacienți.

O nouă provocare se pregătește în Marea Baltică

Traversarea reușită de Kubkowski ar putea fi urmată în curând de o nouă premieră. Fosta înotătoare participantă la olimpiadă Karolina Szczepaniak încearcă să devină prima femeie care finalizează același traseu dintre Suedia și Polonia fără a ieși din apă. Dacă va reuși, Marea Baltică ar putea consemna un nou record în disciplina înotului de anduranță.