Nicușor Dan explică fotografia de la Bruxelles alături de Pahonțu: Am fost să mănânc

Duminică, televiziune Digi24 a difuzat o fotografie de la Bruxelles, în care apare președintele Nicușor Dan alături de mai mulți politicieni români.

În imaginea difuzată apar europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, europarlamentarul PSD Victor Negrescu și fostul premier desemnat Eugen Tomac, dar și directorul SPP, Lucian Pahonțu.

Șeful statului a precizat că imaginea în care apare alături de Lucian Pahonțu a fost realizată în timpul unei deplasări la Bruxelles și a fost scoasă din context, fiind legată de o pauză de masă.

„Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, în jur de prânz. La această întâlnire au fost și Rareș Bogdan, care era europarlamentar și liderul grupului, dacă nu mă înșel, nu știu dacă al PNL sau al tuturor europarlamentarilor români din PPE, deci era logic să fie acolo”, spune Dan.

Referitor la prezența lui Lucian Pahonțu, șeful statului a precizat: „Domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate a fost cu mine pentru că asta e legea de protecție a demnitarilor sau a președintelui. Și când am ieșit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotel”.