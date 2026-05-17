Dieta inspirată din Biblie care a devenit virală pe rețelele de socializare: nu este despre slăbit, ci conține toate alimentele menționate în Cartea Sfântă

Unul dintre lucrurile care nu se schimbă niciodată este apariția constantă a dietelor și regimurilor alimentare care promit slăbire sau o viață mai sănătoasă. Una dintre dietele aflate recent la modă este dieta biblică, numită astfel pentru că este inspirată din alimentele menționate în Biblie, scrie 20minutos.

Această dietă a devenit populară pe rețelele sociale, mai ales datorită influencerilor creștini care promovează beneficiile alimentelor gătite acasă și ale produselor naturale și integrale menționate în Sfintele Scripturi.

Printre alimentele de bază ale dietei biblice se numără laptele crud, peștele precum sardinele, pâinea cu maia și legumele. Dieta limitează, de asemenea, alimentele ultraprocesate și junk food-ul.

Dieta care nu este despre slăbit

Deși nu presupune un număr strict de calorii și nu elimină anumite grupe alimentare, așa cum fac multe alte diete, adepții alimentației biblice susțin că aceasta are un impact major asupra vieții lor, inclusiv îmbunătățirea pielii, a părului și chiar tratarea depresiei.

Deși alimentația biblică a cunoscut o creștere a popularității în ultimii ani, alături de mișcarea „Make America Healthy Again” (MAHA), principiile sale de bază există de zeci de ani.

În 2004, autorul și expertul în sănătate naturală Jordan Rubin a publicat „Dieta Creatorului”, care promova un plan alimentar inspirat din Biblie.

Această dietă era împărțită în trei etape de câte două săptămâni. În prima etapă erau eliminate toate produsele lactate comerciale, apa de la robinet clorinată, majoritatea grăsimilor și uleiurilor și toți carbohidrații.

În săptămânile următoare puteau fi reintroduse produse precum carnea roșie, carbohidrații și grăsimile saturate.

Iată lista celor mai importante și menționate alimente în textele biblice: