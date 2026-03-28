Consultări PSD. Alte filiale au decis că nu-l mai vor premier pe Ilie Bolojan

Rezultatul consultărilor a fost anunțat de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Un lucru a fost clar în urma acestei ședințe… lucrurile nu merg bine, unii le-au spus mai apăsat, alții mai diplomat”, a declarat Grindeanu în timpul unei conferințe de presă care a avut loc la Târgoviște.

Președintele PSD a dezvăluit ce s-a discutat în timpul ședinței.

„Concluzia este aceeași, că trebuie să facem ceva, că este responsabilitatea noastră … nu pentru PSD, ci pentru români… De foarte multe ori intențiile noastre bune au fost ignorate”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Social democrații fac o consultare internă privind viitorul PSD în actuala coaliție de guvernare, inclusiv alături de premierul Ilie Bolojan și de USR. O primă consultare a vizat filialele din regiunea sud-vest. Consultarea se va încheia luna viitoare, iar decizia va fi comunicată după 20 aprilie.