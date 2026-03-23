PSD a anunțat calendarul consultării interne. Când va fi luată decizia privind coaliția

PSD a stabilit luni dimineața calendarul consultării interne privitoare la viitorul coaliției de guvernare.
Cosmin Pirv
23 mart. 2026, 12:31, Politic

Președintele PSD Sorin Grindeanu spune că în această săptămână se va consulta cu lideri europeni.

„În această săptămână voi merge la Bruxelles, voi avea discuții cu colegii din familia noastră europeană, cu Partidul Socialist European, începând cu Antonio Costa și continuând cu ceilalți colegi. Le voi prezenta situația la zi, politică, din România”, a declarat Grindeanu.

Întâlniri regionale

Liderul social-democrat a anunțat că de la finalul acestei săptămâni vor începe și întâlnirile regionale la nivelul partidului.

Acestea ar urma să se încheie până în 5 aprilie, cu excepția a doua regiuni, Regiunea de Vest și Regiunea de Nord-Vest, unde consultările vor avea loc după Paște.

Sorin Grindeanu susține că luni, în 20 aprilie, va avea loc „acea consultare pe care am anunțat-o de la începutul lunii decembrie”.

Sorin Grindeanu a anunțat vineri că PSD nu renunță la ideea înlocuirii lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului chiar dacă bugetul de stat a fost aprobat.

„O să facem acea consultare internă (…) nu voi decide eu, aproape 5.000 de oameni vor vota (…) După ce vor vota membrii PSD, am să vă spun cum stăm”, a explicat, vineri, președintele PSD.

