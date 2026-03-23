Ivan, despre măsura limitării exporturilor: Ne ajută foarte mult pe termen scurt, mediu și lung

„Ne ajută foarte mult pe termen scurt, mediu și lung, în condițiile în care, am explicat mai devreme, faptul că dacă noi vom reuși și prin măsuri fiscale pe care cred că suntem obligați să reluăm, să avem un preț mai scăzut decât țările din jurul nostru, atunci vom limita tendința anumitor operatori economici de a-și îndrepta resursa de carburant înspre alte piețe, pentru a obține un venit suplimentar”, a declarat Ivan.

Ivan a mai precizat că a purtat discuții în cadrul Consiliului pentru Transporturi, Telecomunicații și Energie al UE:

„În momentul de față am avut discuții și în Consiliul TTE am avut și discuții directe cu Comisarul European Dan Jørgensen, care chiar încurajează orice măsură a statelor membre pentru a limita impactul negativ asupra prețului la energie, la gaze naturale și la combustibil. Așa că, în momentul de față ceea ce avem ca adaos de biocombustibil în benzină, acel quantum de 8% este exclusiv adus din import”, a declarat Ivan.

Întrebat dacă ar putea să se ajungă pe viitor la o limitare a consumului de combustibil pentru populație, Ivan a precizat că „în momentul de față nu se pune problema de așa ceva”.

„Nu am un glob de cristal, dar, în momentul de față România are suficientă lichiditate”, a declarat Ivan.

Ministrul a precizat că a făcut demersurile pentru a obține a obține decizia formală din partea Biroul de Control al Activelor Străine al SUA (OFAC) pentru a reporni rafinăria PETROTEL Lukoil.

„Am făcut toate discuțiile tehnice și analizele tehnice la nivelul acestei rafinării. De asemenea, aștept răspunsul scris pentru a ne crește capacitatea de rafinare. În clipa în care avem rafinare suplimentară, avem cele trei rafinării care funcționează, plus PETROTEL, o să ne acoperim o mare parte din consum și nu văd să fie cazul de astfel de măsuri”, a declarat Ivan.

Luni, Guvernul a anunțat că va declara, începând de marți, stare de criză pe piața petrolului, urmând să fie adoptate mai multe măsuri pentru protejarea populației față de creșterea prețurilor. Măsurile vor fi valabile pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire. Printre măsuri se numără limitarea adaosului comercial, controlul asupra exporturilor și importurilor și reducerea biocarburantilor.