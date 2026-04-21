Biocombustibilii revin în prim-plan pe fondul creșterii prețului petrolului provocate de războiul din Iran

Conflictul a perturbat aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze, care trece de obicei prin Strâmtoarea Ormuz din Golful Persic, potrivit Reuters.

Prețurile țițeiului au crescut cu peste 30% de la sfârșitul lunii februarie, înainte de începerea războiului. În schimb, prețurile porumbului, un ingredient cheie al biocombustibililor, au crescut cu doar 5%.

Biocombustibilii, produși din orice materie primă organică, sunt de obicei amestecați cu benzină sau folosiți pentru a înlocui motorina. Aceștia devin mai economici atunci când prețurile combustibililor fosili cresc.

De asemenea, pot contribui la menținerea prețurilor scăzute la pompă și la reducerea dependenței de importurile costisitoare de țiței și combustibil.

Țările din Asia, puternic dependente de importurile de petrol din Orientul Mijlociu, au încercat să crească utilizarea biocombustibililor de la începutul războiului.

Țările asiatice încearcă să atenueze impactul asupra economiilor lor al creșterii prețurilor la energie provocate de război prin măsuri precum raționalizarea combustibilului, săptămâni de lucru mai scurte și zile de conducere alternate.

Alimente versus combustibil

Măsurile de stimulare a producției și utilizării biocombustibililor, precum subvențiile pentru culturi și mandatele, au fost supuse unei analize atente în timpul crizei prețurilor alimentelor din 2007-2008, provocând o dezbatere aprinsă în rândul factorilor de decizie cu privire la securitatea alimentară versus cea a combustibililor.

Criticii, inclusiv politicieni, grupuri de reflecție și organizații non-profit, au indicat biocombustibilii ca fiind un factor al creșterii prețurilor alimentelor.

Producția de biocombustibili poate consuma o cantitate mare de culturi.

Aproximativ 40% din porumbul din SUA, cel mai mare producător, este utilizat pentru producerea de etanol, în timp ce Brazilia, cel mai mare producător de zahăr, utilizează 50% din trestia de zahăr pentru producerea de biocombustibil.

Creșterea costurilor energiei, transportului și îngrășămintelor, alimentată de război, a declanșat deja o creștere a prețurilor mondiale la alimente, care au atins în martie cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni.

Utilizarea crescută a biocombustibililor ar putea determina o creștere și mai mare a prețurilor la alimente.

De asemenea, în prezent, rezervele globale de cereale și uleiuri vegetale sunt abundente, astfel încât dezbaterea privind alegerea între alimente și combustibili nu a fost nici pe departe la fel de intensă ca în perioada 2007-2008.

Biocombustibilii reprezintă o fracțiune din necesarul global de energie, acoperind doar 4% din cererea de combustibil pentru transport.

Excepția UE

O excepție în ceea ce privește creșterea consumului de biocombustibili o reprezintă UE, unde există o limită maximă de utilizare din cauza preocupărilor că o utilizare excesivă poate determina creșterea atât a prețurilor alimentelor, cât și a ratelor de defrișare, a spus Roger Bradshaw, un specialist independent în mărfuri.

Limita face parte din obligația UE privind combustibilii regenerabili – care vizează reducerea dependenței de combustibilii fosili.

În SUA, în schimb, administrația Trump a ordonat rafinăriilor să amestece o cantitate record de biocombustibili în acest an.