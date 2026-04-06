Ucraina a propus un armistițiu energetic Rusiei

Prin intermediul Statelor Unite, Ucraina a transmis Moscovei o propunere de armistițiu privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, a anunțat luni președintele Volodimir Zelenski.
Maria Miron
06 apr. 2026, 22:58, Știri externe

„Dacă Rusia este pregătită să oprească loviturile asupra infrastructurii noastre energetice, vom fi pregătiți să răspundem în același mod. Această propunere a fost transmisă părții ruse prin intermediul americanilor”, a transmis Zelenski, într-un mesaj postat pe X.

Armistițiu limitat

Propunerea vizează un armistițiu limitat, care ar opri atacurile asupra sistemelor energetice ale celor două țări, frecvent vizate în timpul războiului.

Liderul ucrainean spune că o astfel de măsură ar putea fi un prim pas spre reducerea tensiunilor, dar și că Rusia nu va accepta ușor o încetare a conflictului.

„Am propus în repetate rânduri Rusiei un armistițiu, cel puțin pentru Paște. Dar pentru ei, toate momentele sunt la fel și nimic nu este sacru”, a scris Zelenski.

El a adăugat că „dacă Rusia își poate permite acest război, nu va alege pacea de bunăvoie. Doar pierderile financiare semnificative o pot determina să ia în considerare abandonarea acestui război”.

Zelenski: Războiul din Iran crește veniturile Rusiei

Președintele Ucrainei susține că evoluțiile de pe piața petrolului favorizează Rusia și îi permit să susțină războiul.

„În prezent, piața petrolului se află într-o stare fragilă, din cauza situației nerezolvate legate de Iran. Țările producătoare de petrol, inclusiv Rusia, pot câștiga acum mai mult. Tot ceea ce câștigă Rusia din prețurile ridicate ale petrolului va fi cheltuit pentru acest război. De aceea, fiecare restricție asupra capacității Rusiei de a exporta petrol este un pas corect”, a transmis Zelenski.

