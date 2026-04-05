Pogacar și Evenepoel, vizați de justiția belgiană după un incident în Turul Flandrei

Câștigătorul Turului Flandrei, Tadej Pogacar, și Remco Evenepoel, clasat pe locul al treilea, se numără printre cicliștii care au trecut duminică peste o trecere la nivel cu calea ferată, deși semnalul roșu anunța apropierea unui tren. Incidentul, petrecut cu peste 200 de kilometri înainte de sosirea de la Wichelen, a atras intervenția autorităților belgiene.
Gabriel Negreanu
06 apr. 2026, 00:51, Sport

Parchetul din Flandra de Est a anunțat că sportivii implicați vor fi identificați, iar pe numele lor vor fi întocmite procese-verbale. Potrivit autorităților, aproximativ 20 de rutieri au ignorat semnalul luminos care le impunea oprirea, în timp ce restul plutonului a rămas în spatele barierelor coborâte.

După incident, cele două grupuri s-au reunit câțiva kilometri mai târziu, după ce direcția cursei a intervenit pentru a încetini plutonul fruntaș. Conform agenției belgiene Belga, trecerea pe roșu la o trecere la nivel este considerată o contravenție de clasa a patra și poate duce la prezentarea în fața instanței. În competițiile sportive, nerespectarea semnalelor de circulație poate atrage și sancțiuni disciplinare, inclusiv descalificarea.

La finalul cursei, Tadej Pogacar a explicat că situația i-a surprins pe cicliști. Slovenul a declarat că mai multe persoane au apărut brusc pe carosabil, cerând plutonului să se oprească, însă, în opinia sa, semnalul de avertizare a venit prea târziu pentru ca rutierii să poată frâna în siguranță.

„Dintr-odată, trei oameni au sărit în mijlocul drumului și ne-au cerut să ne oprim. Dar cum poți să te oprești într-o secundă? Ar fi trebuit să facă asta mai devreme, nu la 10 metri de barieră”, a spus Pogacar.

Liderul sloven a mers chiar mai departe, afirmând că, într-o primă fază, a crezut că este vorba despre protestatari și a catalogat regula drept „puțin ciudată”, părând să minimalizeze gravitatea incidentului.

Cazul riscă acum să aibă urmări nu doar sportive, ci și judiciare, într-un moment care umbrește una dintre cele mai importante victorii ale sezonului pentru Pogacar.

