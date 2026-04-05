Pogacar și Evenepoel, vizați de justiția belgiană după un incident în Turul Flandrei

Parchetul din Flandra de Est a anunțat că sportivii implicați vor fi identificați, iar pe numele lor vor fi întocmite procese-verbale. Potrivit autorităților, aproximativ 20 de rutieri au ignorat semnalul luminos care le impunea oprirea, în timp ce restul plutonului a rămas în spatele barierelor coborâte.

După incident, cele două grupuri s-au reunit câțiva kilometri mai târziu, după ce direcția cursei a intervenit pentru a încetini plutonul fruntaș. Conform agenției belgiene Belga, trecerea pe roșu la o trecere la nivel este considerată o contravenție de clasa a patra și poate duce la prezentarea în fața instanței. În competițiile sportive, nerespectarea semnalelor de circulație poate atrage și sancțiuni disciplinare, inclusiv descalificarea.

La finalul cursei, Tadej Pogacar a explicat că situația i-a surprins pe cicliști. Slovenul a declarat că mai multe persoane au apărut brusc pe carosabil, cerând plutonului să se oprească, însă, în opinia sa, semnalul de avertizare a venit prea târziu pentru ca rutierii să poată frâna în siguranță.

„Dintr-odată, trei oameni au sărit în mijlocul drumului și ne-au cerut să ne oprim. Dar cum poți să te oprești într-o secundă? Ar fi trebuit să facă asta mai devreme, nu la 10 metri de barieră”, a spus Pogacar.

Liderul sloven a mers chiar mai departe, afirmând că, într-o primă fază, a crezut că este vorba despre protestatari și a catalogat regula drept „puțin ciudată”, părând să minimalizeze gravitatea incidentului.

Cazul riscă acum să aibă urmări nu doar sportive, ci și judiciare, într-un moment care umbrește una dintre cele mai importante victorii ale sezonului pentru Pogacar.