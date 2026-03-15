Israel anunță că fratele bărbatului care a atacat o sinagogă din Michigan era un comandant Hezbollah

Ibrahim Muhammad Ghazali, fratele atacatorului, ar fi fost responsabil de gestionarea operațiunilor cu armament în cadrul unității Badr a grupării Hezbollah, a anunțat IDF duminică printr-un comunicat de presă, citat de CNN.

Armata israeliană a anunțat că Ibrahim a fost ucis pe 5 martie în urma unui atac al armatei israeliene asupra unui depozit de armament.

Joi, un bărbat a intrat cu un vehicul încărcat cu explozibili în sinagoga Templul lui Israel din West Bloomfield Township, urmând un schimb de focuri cu oamenii legii. Bărbatul a murit ulterior.

În urma incidentului, un agent de securitate a fost rănit, iar zeci de membri ai echipelor de intervenție au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru inhalare de fum.

În incita sinagogii se afla peste 100 de copii care nu au fost răniți.

Departamentul pentru Securitate Internă l-a identificat pe atacator drept Ayman Ghazali, în vârstă de 41 de ani. Bărbatul libanez a fost naturalizat însă, fusese anterior semnalat pentru legături cu persoane suspectate de conexiuni cu Hezbollah, însă nu era considerat membru al grupării.