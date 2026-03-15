Israel anunță că fratele bărbatului care a atacat o sinagogă din Michigan era un comandant Hezbollah

Armata Israelului a anunțat că fratele bărbatului care a atacat o sinagogă din statul Michigan era un comandant al grupării militante Hezbollah, ucis într-un raid din timpul săptămânii.
sursa foto. pixabay
Radu Mocanu
15 mart. 2026, 19:32, Știri externe

Ibrahim Muhammad Ghazali, fratele atacatorului, ar fi fost responsabil de gestionarea operațiunilor cu armament în cadrul unității Badr a grupării Hezbollah, a anunțat IDF duminică printr-un comunicat de presă, citat de CNN. 

Armata israeliană a anunțat că Ibrahim a fost ucis pe 5 martie în urma unui atac al armatei israeliene asupra unui depozit de armament. 

Joi, un bărbat a intrat cu un vehicul încărcat cu explozibili în sinagoga Templul lui Israel din West Bloomfield Township, urmând un schimb de focuri cu oamenii legii. Bărbatul a murit ulterior.  

În urma incidentului, un agent de securitate a fost rănit, iar zeci de membri ai echipelor de intervenție au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru inhalare de fum. 

În incita sinagogii se afla peste 100 de copii care nu au fost răniți. 

Departamentul pentru Securitate Internă l-a identificat pe atacator drept Ayman Ghazali, în vârstă de 41 de ani. Bărbatul libanez a fost naturalizat însă, fusese anterior semnalat pentru legături cu persoane suspectate de conexiuni cu Hezbollah, însă nu era considerat membru al grupării. 

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în privința creșterii prețurilor la carburanți?
G4Media
Zodia care riscă să ajungă la spital în primăvara acestui an, potrivit experților în astrologie: „Vor fi cheltuieli legate de sănătate”
Gandul
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
Libertatea
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
CSID
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor