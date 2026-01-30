Zelenski îl cheamă pe Putin la Kiev: „Îl invit public, dacă îndrăznește, desigur”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit pentru „orice format” de summit al liderilor privind negocierile de pace. Totuși, el a enumerat două locuri în care nu va accepta să meargă, potrivit Sky News. Zelenski s-a referit la capitala Rusiei, Moscova, numind o astfel de mișcare „imposibilă”.

De asemenea, liderul ucrainean a spus că nu s-ar întâlni cu Putin nici în Belarus, o țară care are legături strânse cu Kremlinul. În schimb, Zelenski l-a invitat pe Putin la Kiev.

„Îl invit public, dacă îndrăznește, desigur”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a mai declarat că punctul în care s-au blocat discuțiile de pace este legat de pretențiile teritoriale ale rușilor.

De asemenea, liderul ucrainean, a dezvăluit că nu există un acord oficial de armistițiu privind obiectivele energetice între Ucraina și Rusia. Este vorba despre anunțul făcut de președintele SUA, Donald Trump, conform căruia rușii vor opri pentru o perioadă atacurile asupra rețelelor energetice din Ucraina.

Zelenski a precizat că, dacă Moscova oprește atacurile asupra infrastructurii energetice, Kievul se va abține la rândul său de la atacuri asupra unităților similare din Rusia.