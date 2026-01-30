Prima pagină » Știri externe » Un bărbat s-a dat drept agent FBI și a încercat să-l scoată din închisoare pe Luigi Mangione

Un bărbat din Minnesota a fost arestat la New York după ce s-a prezentat la o închisoare federală pretinzând că este agent FBI și că are un ordin judecătoresc pentru eliberarea lui Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului general al UnitedHealthcare. Tentativa, descrisă de autorități drept una bizară, a fost dejucată de ofițerii penitenciarului, arată Euronews.
30 ian. 2026, 12:32, Știri externe

Incidentul a avut loc miercuri seară la Metropolitan Detention Centre din Brooklyn. Potrivit autorităților, Mark Anderson, în vârstă de 36 de ani, a susținut că este agent al Federal Bureau of Investigation. El ar fi afirmat că deține documente „semnate de un judecător” care ar fi autorizat eliberarea unui deținut. Când i s-au cerut legitimațiile oficiale, bărbatul a prezentat doar un permis de conducere din Minnesota și a devenit agitat, aruncând hârtii către gardieni, scrie Euronews.

În urma percheziției, ofițerii au găsit în bagajul lui Anderson o furculiță de grătar și o lamă metalică circulară, asemănătoare unui tăietor de pizza. Conform documentelor judiciare, Anderson are un istoric lung de arestări pentru infracțiuni legate de droguri și alcool. El a declarat anterior că suferă de boli psihice, fiind considerat „complet inapt de muncă” de autoritățile americane.

Luigi Mangione, în centrul unor procese majore

Luigi Mangione este deținut în Brooklyn în așteptarea proceselor de stat și federale pentru uciderea lui Brian Thompson, directorul general al UnitedHealthcare, împușcat mortal în decembrie 2024 la New York. Mangione a pledat nevinovat, însă riscă o condamnare pe viață, iar în dosarul federal procurorii analizează inclusiv posibilitatea pedepsei capitale.

Tentativa de eliberare vine într-un moment critic pentru caz. În zilele următoare, instanțele urmează să decidă calendarul proceselor și ce probe vor putea fi folosite. Între timp, Mangione a devenit o figură controversată, cu susținători care apar frecvent la audieri. Aceștia alimentează tensiunea din jurul unuia dintre cele mai mediatizate cazuri penale din Statele Unite.

