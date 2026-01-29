Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, cere continuarea Războiului din Ucraina și respinge negocierile

„Cred că războiul trebuie dus până la sfârșit. Sunt împotriva negocierilor”, a spus joi liderul cecen, citat de Reuters.

Declarația a fost făcută la Kremlin, în contextul unei întâlniri între președintele Vladimir Putin și omologul său din Emiratele Arabe Unite.

Kadîrov este una din principalele voci care susțin invazia Ucrainei, iar declarațiile sale reflectă poziția unei părți a taberei radicale de la Moscova, care consideră că Rusia se află într-o poziție favorabilă în război și că nu ar trebui să facă concesii diplomatice.

Comentariile vin pe fondul încercărilor internaționale susținute de președintele Trump pentru încheierea războiului.

Negocierile dintre Ucraina și Rusia se confruntă cu trei dezacorduri fundamentale. Din punct de vedere teritorial, Rusia susține ca Ucraina ar trebui să cedeze întregul Donbas, inclusiv zonele pe care Rusia nu a reușit să le cucerească,

O altă diferență este legată de cine ar trebui să administreze centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa.

De asemenea, există și problema garanțiilor de securitate. Moscova a insistat că nu va accepta prezența trupelor din state NATO în Ucraina post-război. În schimb, a cerut propriile „garanții de securitate”.