Zelenski reacționează la anunțul făcut de Trump: Ne așteptăm ca acordurile să fie implementate

Zelenski a afirmat că următoarele zile vor fi decisive pentru a vedea dacă Rusia va respecta acest acord, informează Reuters. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat că a discutat cu omologul său rus, Vladimir Putin și că cel din urmă a fost de acord să oprească atacurile asupra capitalei ucrainene.

Zelenski a reacționat la acest acord, notând pe X: „Mulțumiri președintelui Trump! Echipele noastre au discutat acest lucru în Emiratele Arabe Unite. Ne așteptăm ca acordurile să fie puse în aplicare. Măsurile de dezescaladare contribuie la progrese reale către încetarea războiului”.

„Mulțumim părții americane pentru eforturile sale de a asigura oprirea loviturilor asupra țintelor energetice în acest moment și sperăm că America va reuși să garanteze acest lucru”, a declarat liderul ucrainean, în discursul său zilnic, publicat pe rețele de socializare.

Potrivit prognozelor meteo, un val de frig sever va lovi Ucraina, care se estimează că va atinge -30 grade Celsius în anumite zone în perioada 1-3 februarie.