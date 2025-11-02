Zelenski primește sisteme de apărare Patriot de la Germania

Astfel, Ucraina primește sistemele de apărare Patriot de la Germania. Anunțul a fost dat de președintele Volodimir Zelenski, care a precizat că acordurile de consolidare a apărării aeriene au fost puse în aplicare.

„Atacurile aeriene rusești sunt miza principală a lui Putin în acest război – prin teroare, el încearcă să compenseze incapacitatea sa de a-și atinge obiectivele nebunești pe teren. Prin urmare, fiecare consolidare a apărării noastre aeriene ne apropie literalmente de sfârșitul războiului pe care îl așteptăm cu toții”, a precizat Zelenski, duminică după-masă în mesajul său publicat pe X.

Acesta a publicat și o versiune a mesajului în limba germană, în cadrul căruia a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat.

„Mulțumesc Germaniei și îi mulțumesc personal cancelarului federal Friedrich Merz pentru această măsură comună de protejare a vieților omenești împotriva terorii rusești”, se arată în mesajul scris de Zelenski.

Liderul ucrainean a mai precizat că măsurile comune suplimentare de consolidare a apărării eriene ale Ucrainei sunt în curs de desfășurare, atât la nivel guvernamental, cât și individual, cu producătorii sistemelor de apărare.

În luna iulie, SUA și Germania au fost de acord să furnizeze Ucrainei cinci sisteme de apărare Patriot. La sfârșitul lunii septembrie Boris Pistorius, ministrul german al Apărării, a anunțat livrarea a două sisteme Patriot către Ucraina până la sfârșitul anului 2025.

În cadrul summitului Consiliului European, Zelenski a solicitat ca Ucraina să aibă prioritate pe lista cu livrări de rachete.

Nu este prima dată când Germania furnizează Ucrainei sisteme Patriot. Încă de la începutul invaziei Rusiei, Germania a sprijinit Ucraina cu trei sisteme de apărare. De asemenea, în octombrie anul trecut, România a donat Ucrainei un sistem de apărare de acest tip.