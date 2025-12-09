Sfârșitul unei ere: O țară din sudul Europei a început demontarea cablurilor de troleibuz

Tranziția definitivă de la troleibuze la autobuze electrice moderne a început în Grecia, marcând sfârșitul unui sistem care a deservit transportul în mediul urban timp de peste 70 de ani.

Ministrul adjunct al Transporturilor din Grecia, Constantine Kyranakis, a anunțat că 70% din cablurile de troleibuz vor fi îndepărtate, începând cu Pireu și continuând apoi cu Atena, capitala țării.

Decizia a fost luată pentru eliberarea orizontului urban, dar și pentru reducerea semnificativă a costurilor ridicate de întreținere, scrie Greek Reporter. Ca parte a acestei tranziții, unele linii de troleibuz vor fi înlocuite cu autobuze electrice noi și moderne.

„Aceeași energie curată pe care troleibuzul a furnizat-o timp de decenii poate fi acum acoperită de autobuzele electrice. Astăzi, ne luăm treptat rămas bun de la troleibuze, nu cu ușurință, ci cu respect pentru ceea ce au oferit, atât ca vehicule, cât și ca angajați, cetățenilor timp de atâția ani”, a declarat Kyranakis.

Această tranziție va veni la pachet cu mai multe locuri de muncă, salarii majorate, dar și orare mai bune și un serviciu îmbunătățit pentru pasageri.

Scurt istoric al troleibuzului în Grecia

Sistemul de troleibuze ocupă un loc important în istoria transportului public din zona Atena-Pireu. Istoria sistemului modern de troleibuze electrice din Grecia a început oficial în 1954, odată cu înființarea primei linii care lega Atena de Pireu. Această infrastructură a înlocuit vechea rețea de tramvaie electrice.

Cu toate acestea, costul ridicat al întreținerii rețelei extinse de cabluri aeriene au făcut în cele din urmă ca trecerea la autobuze electrice să fie o soluție modernă mai eficientă și mai flexibilă.