Retailerii cu cele mai mari vânzări din Europa, în 2025

Intermarché, Mercadona și Lidl UK sunt cei trei retaileri care câștigă cea mai mare cotă de piață în Europa în 2025, comparativ cu anul trecut, potrivit unei analize realizate de NielsenIQ. Studiul examinează „Top 15” companii cu cea mai rapidă creștere în sectorul distribuției alimentare din acest an, în cele cinci mari țări europene (Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Spania).

Pe lângă compania condusă de Juan Roig (CEO-ul Mercadona), alți trei retaileri spanioli se regăsesc în „Top 15” întocmit de firmă de consultanță: Lidl Spania (locul 5), Consum (locul 12) și Aldi Spania (locul 14).

Pe lângă cei patru retaileri spanioli, apar și patru retaileri francezi (Intermarché, Système U, Action și Auchan), patru britanici (Lidl UK, Tesco, Marks & Spencer și Sainsbury’s), doi italieni (Selex și Lidl Italia) și un retailer german (Rossmann).

„Retailerii discount, precum Lidl și Aldi, continuă să aibă o prezență puternică în clasament. Chiar și într-o perioadă în care inflația este sub control, modelele lor bazate pe preț rămân o prioritate pentru consumatori”, explică Daniel Ducrocq, vicepreședinte Retail pentru Europa de Vest la NielsenIQ.

În ceea ce privește Franța, Ducrocq subliniază că „cea mai mare parte a creșterii cotei de piață provine din achiziții, dar în cazul Intermarché și Coopérative U, creșterea se datorează performanței solide a mărcilor proprii (MDD)”. De asemenea, el observă că procesul de concentrare din retailul francez se accelerează, întrucât 79% din vânzările FMCG provin de la primii cinci retaileri.

„Mercadona, Tesco și Marks & Spencer sunt recunoscuți pentru strategiile lor solide privind mărcile proprii, iar creșterea cotei lor de piață confirmă că această abordare dă rezultate”, adaugă Ducrocq.

Intermarché, francezii care conduc topul vânzărilor

Intermarché este un lanț de supermarketuri și un grup de retail francez fondat în 1969, parte din grupul Les Mousquetaires. Este una dintre cele mai mari rețele de supermarketuri din Franța și operează în mai multe țări europene, inclusiv Belgia, Polonia și Portugalia. Pe lângă activitatea sa comercială, Intermarché sponsorizează și o echipă belgiană profesionistă de ciclism.

De asemenea, compania continuă să se extindă de la an la an și să parieze pe noi deschideri de magazine. De pildă, în luna iulie, Carrefour a vândut nouă magazine din Franța către Coopérative U și Intermarché pentru aproximativ 70 de milioane de euro. Printre acestea se numără cinci hipermarketuri Carrefour (dintre care trei erau foste unități Cora și una fost magazin Casino), două magazine Carrefour Market, un Carrefour City și un magazin Match.

Mai exact, Coopérative U va prelua șapte unități: trei hipermarketuri (Publier, Villers-Semeuse și Hérouville), două supermarketuri Carrefour Market (Mercin-et-Vaux și Crouy), un supermarket Match (Nancy XXème Corps) și un Carrefour City (Paris Poissonnière). La rândul său, Intermarché va prelua magazinele din Argenteuil și Pavillons-sous-Bois.

Top 15 retaileri cu cea mai mare creștere în Europa