Moștenirea lui Oscar Wilde, în prim-plan: Manuscrise și portrete rare scoase la licitație la 125 de ani de la moartea sa

O colecție importantă de manuscrise, scrisori, portrete și cărți legate de Oscar Wilde va fi scoasă la licitație în luna februarie, la 125 de ani de la moartea sa, scrie SmithsonianMag.

Vânzarea reunește peste 150 de obiecte rare care urmăresc viața personală, literară și teatrală a lui Wilde, oferind colecționarilor o perspectivă intimă asupra uneia dintre cele mai influente figuri ale literaturii mondiale.

Portrete timpurii și nașterea unei imagini publice

Printre piesele de rezistență se numără portrete fotografice rare realizate de Napoleon Sarony la New York, în 1882, la scurt timp după sosirea lui Wilde în Statele Unite.

Imaginile îl prezintă pe scriitorul de 27 de ani îmbrăcat elaborat, contribuind la conturarea imaginii sale publice ca reper cultural și vestimentar.

Fotografiile au circulat pe scară largă și au influențat modul în care Wilde era perceput, cu mult înainte de publicarea celor mai cunoscute opere ale sale.

De la gloria literară la tragedia personală

Licitația include materiale din toate etapele vieții lui Wilde, de la anii de școală până la afirmarea sa ca dramaturg și autor.

Printre lucrările-cheie din această perioadă se numără „Portretul lui Dorian Gray”, „Ce înseamnă să fii onest” și „De Profundis” scris în timpul detenției sale pentru homosexualitate.

Programe de teatru, partituri muzicale și articole de revistă ilustrează, de asemenea, influența durabilă a lui Wilde asupra vieții culturale victoriene.

Viziunea unui colecționar ajunge pe piață

Vânzarea, organizată de Bonhams pe 18 februarie, provine din colecția lui Jeremy Mason.

Cel mai valoros lot este o ediție princeps a piesei „Salome”, cu dedicație pentru prietenul lui Wilde, Stuart Merrill, estimată la până la 33.000 de dolari.

Împreună, aceste obiecte conturează un portret detaliat al strălucirii, contradicțiilor și moștenirii culturale durabile lăsate de Oscar Wilde.