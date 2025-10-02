O cometă din afara sistemului nostru solar a atras atenţia astronomilor şi a agenţiilor spaţiale. Cometa 3I/Atlas va trece vineri la doar 29 de milioane de kilometri de Marte, oferind o oportunitate rară de observaţie.

Deşi călătoreşte cu o viteză ameţitoare de 310.000 km/h, cometa nu reprezintă o ameninţare pentru planetele din vecinătate, potrivit AP. Este doar al treilea obiect interstelar descoperit până acum, după ʻOumuamua în 2017 şi 2I/Borisov în 2019.

Sondele Agenţiei Spaţiale Europene care orbitează Marte au început deja să o monitorizeze, în timp ce roverele NASA de pe suprafaţa planetei roşii se pregătesc şi ele să contribuie cu date. În lunile următoare, chiar şi sonda europeană Juice, aflată în drumul spre Jupiter, va observa fenomenul.

Conform NASA, nucleul cometei ar putea măsura între 440 de metri şi 5,6 kilometri în diametru. Cel mai apropiat punct de trecere faţă de Soare va fi la sfârşitul lunii octombrie, iar în decembrie cometa se va apropia la 269 de milioane de kilometri de Pământ.

Specialiştii speră ca observaţiile să aducă informaţii esenţiale despre materialele din care sunt formate obiectele interstelare, oferind indicii despre alte sisteme planetare.