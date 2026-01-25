Prima pagină » Știri externe » Protest amplu la Bruxelles față de violențele regimului iranian

Protest amplu la Bruxelles față de violențele regimului iranian

Mii de oameni au protestat la Bruxelles pentru a condamna represiunea violentă a regimului din Iran și pentru a-și arăta solidaritatea cu populația iraniană.
Nițu Maria
25 ian. 2026, 16:35, Știri externe

Duminică după-amiază, mii de persoane s-au adunat la Bruxelles pentru a-și arăta sprijinul față de populația Iranului, afectată de acțiuni violente ale autorităților de la Teheran.

Manifestația a avut loc în zona sensului giratoriu Schuman, relatează POLITICO.

Participanții au purtat steaguri ale Iranului, Statelor Unite și Israelului și au afișat imagini cu Reza, activist politic iranian aflat în exil în Statele Unite ale Americii.

Chipul acestuia apare și pe afișele oficiale prin care a fost anunțat protestul.

Organizatorii estimează prezența a aproximativ 100.000 de persoane venite din mai multe țări europene. Aceștia au dorit să atragă atenția asupra abuzurilor comise de autoritățile iraniene.

Iranul traversează o perioadă complicată de la finalul anului 2025, cu proteste mari legate de situația politică și economică din țară. Economia se află într-un declin, în timp ce nemulțumirile populației au crescut constant.

Autoritățile iraniene au reacționat în mod brutal, cu arestări numeroase, decese și blocarea aproape totală a accesului la internet.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că mii de persoane au fost ucise sau reținute.

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a convocat o reuniune de urgență și a constatat că nivelul violenței din ultimele săptămâni depășește orice episod similar de după revoluția iraniană din 1979.

