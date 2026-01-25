Protest amplu la Bruxelles față de violențele regimului iranian

Duminică după-amiază, mii de persoane s-au adunat la Bruxelles pentru a-și arăta sprijinul față de populația Iranului, afectată de acțiuni violente ale autorităților de la Teheran.

Manifestația a avut loc în zona sensului giratoriu Schuman, relatează POLITICO.

Participanții au purtat steaguri ale Iranului, Statelor Unite și Israelului și au afișat imagini cu Reza, activist politic iranian aflat în exil în Statele Unite ale Americii.

Chipul acestuia apare și pe afișele oficiale prin care a fost anunțat protestul.

Organizatorii estimează prezența a aproximativ 100.000 de persoane venite din mai multe țări europene. Aceștia au dorit să atragă atenția asupra abuzurilor comise de autoritățile iraniene.

Iranul traversează o perioadă complicată de la finalul anului 2025, cu proteste mari legate de situația politică și economică din țară. Economia se află într-un declin, în timp ce nemulțumirile populației au crescut constant.