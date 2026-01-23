Prima pagină » Știri externe » Relațiile cu SUA au suferit „o lovitură puternică”, afirmă șefa politicii externe a UE

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas a precizat că relațiile transatlantice „au suferit o lovitură puternică în ultima săptămână”, vorbind pe marginea Summitului de Urgență al UE, reunit la Bruxelles.
23 ian. 2026, 10:18, Știri externe

Rezumând starea de spirit, șefa diplomației UE, Kaja Kallas a precizat că UE traversează o perioadă de imprevizibilitate. „Într-o zi, într-un fel; a doua zi, din nou, totul se poate schimba”, a declarat ea, citată de The Guardian. 

După săptămâni de amenințări tarifare cu privire la Groenlanda, acestea au fost revocate cu un acord vag privind securitatea Arcticii.

Relațiile dintre Europa și SUA „au suferit cu siguranță o lovitură puternică în ultima săptămână”, dar europenii „nu sunt dispuși să renunțe la 80 de ani de relații bune”, le-a declarat ea reporterilor prezenți la Bruxelles.

După reuniune, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că unitatea UE și angajamentul față de SUA „într-o manieră fermă, dar fără escaladare” au dat roade.

Reamintim că, la începutul acestei săptămâni, liderii europeni au convocat un Summit de Urgență al UE, în cadrul căruia liderii europeni au discutat cu privire la situația din Groenlanda, în contextul presiunilor recente exercitate de Trump, însă discuțiile au atins și alte subiecte, precum acordarea de sprijinului Ucrainei, dar și conflictul din Gaza. La summit a participat și președintele Nicușor Dan. 

Summitul de urgență UE de la Bruxelles continuă și vineri.

 

