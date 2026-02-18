Școli închise din cauza viscolului: Galați, Vrancea și parțial Brăila trec în online

În județul Brăila, cursurile online vizează toate unitățile din mediul rural, precum și orașele Ianca, Făurei și Însurăței.

Informațiile provin de la inspectoratele școlare județene.

Autoritățile urmăresc situația și vor transmite noi date pe măsură ce acestea sunt disponibile.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare Cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și în sudul Moldovei, care a intrat în vigoare marți seara.

Toată țara este vizată de frigul extrem.