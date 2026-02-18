Prima pagină » Social » Școli închise din cauza viscolului: Galați, Vrancea și parțial Brăila trec în online

Școli închise din cauza viscolului: Galați, Vrancea și parțial Brăila trec în online

Cursurile se vor desfășura miercuri online în toate unitățile de învățământ din județele Galați și Vrancea, din cauza condițiilor meteo severe. Și în județul Brăila mai multe localități sunt afectate.
Andreea Tobias
18 feb. 2026, 07:55, Social

În județul Brăila, cursurile online vizează toate unitățile din mediul rural, precum și orașele Ianca, Făurei și Însurăței.

Informațiile provin de la inspectoratele școlare județene.

Autoritățile urmăresc situația și vor transmite noi date pe măsură ce acestea sunt disponibile.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare Cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și în sudul Moldovei, care a intrat în vigoare marți seara.

Toată țara este vizată de frigul extrem.

