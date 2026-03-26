Axios: Pentagonul elaborează opțiuni militare pentru o „lovitură finală” în Iran

Doi oficiali americani și două surse care cunosc subiectul au declarat pentru Axios că Pentagonul elaborează opțiuni militare pentru o „lovitură finală” în Iran, care ar putea include atât forțe terestre, dar și o noua campanie masivă de bombardamente.

Potrivit surselor Axios, sunt patru opțiuni majore de „lovitură finală” dintre care Trump ar putea alege:

invadarea insulei Kharg, principalul nod de export de petrol al Iranului

invadarea insulei Larak

cucerirea insulei Abu Musa

blocarea sau capturarea navelor care exportă petrol iranian pe malul estic al strâmtorii Ormuz

Informația vine în contextul în care o escaladare militară reprezintă un scenariu din ce în ce mai probabil dacă negocierile dintre SUA și Iran nu vor înregistra progrese și dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

Unii oficiali sunt de părere că o demonstrație mare de forță ar crea o pârghie mai mare în negocierile de pace.

Totodată, Axios notează că armata SUA a pregătit și planuri pentru operațiuni terestre adânc în interiorul Iranului, dar și să lanseze lovituri aeriene ample asupra instalațiilor.

În perioada următoare se așteaptă să sosească în Orientul Mijlociu mai multe escadroane de avioane de vânătoare și mii de soldați.

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a avertizat Iranul că Trump este gata să lovească „mai tare ca niciodată” dacă nu se va ajunge la un acord.

„Președintele nu blufează și este gata să dezlănțuie iadul. Iranul nu ar trebui să calculeze greșit din nou… orice violență dincolo de acest punct va fi din cauza faptului că regimul iranian… refuză să ajungă la un acord”, a spus Leavitt.

Potrivit Axios, președintele american Donald Trump nu a luat încă o decizie cu privire la punerea în aplicare a vreunuia dintre aceste scenarii, dar orice potențiale operațiuni terestre sunt calificate drept „ipotetice” de oficialii de la Casa Albă.