Trump suspendă atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran pentru încă zece zile

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi seara că prelungește cu încă zece zile măsura suspendării atacurilor asupra infrastructurii energetice din Iran. Liderul de la Casa Albă susține că decizia luată de el vine „la cererea guvernului iranian”.

Prin urmare, atacurile asupra infrastructurii energetice sunt suspendate până în data de 6 aprilie.

„La cererea guvernului iranian, vă rog să permiteți ca această declarație să servească drept avertisment pentru faptul că suspend perioada de distrugere a centralei energetice cu 10 zile, până luni, 6 aprilie 2026, ora 20:00, ora estică”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Acesta a subliniat că discuțiile dintre cele două părți sunt în curs și „decurg foarte bine”.

„Discuțiile sunt în curs și, în ciuda declarațiilor eronate contrare ale mass-mediei de știri false și ale altor părți, acestea decurg foarte bine”, a adăugat președintele american.

La începutul săptămânii, Trump anunța pe platforma Truth Social că a ordonat amânarea cu cinci zile a atacurilor împotriva infrastructurii energetice și a centralelor electrice iraniene.