Războiul SUA-Israel împotriva Iranului ar putea întârzia scanările RMN

Pentru România, impactul ar putea deveni vizibil în perioada următoare, mai ales în sistemul medical. Heliul este indispensabil pentru funcționarea aparatelor RMN, iar eventualele întârzieri în aprovizionare pot duce la amânarea investigațiilor pentru pacienți. În contextul în care majoritatea echipamentelor depind de acest gaz, orice perturbare globală riscă să se traducă rapid în liste de așteptare mai lungi și presiune suplimentară asupra spitalelor.

Războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului și reacția Teheranului au perturbat aproximativ o treime din aprovizionarea globală cu heliu, element esențial pentru utilizările medicale, cum ar fi scanările RMN, dar și pentru industriile high-tech, cum ar fi sectorul semiconductorilor, scrie AL Jazeera.

Aceasta se datorează în mare parte restricțiilor de transport maritim și opririi producției de către un important producător de heliu, Qatar.

Cât heliu se produce în Golf?

În 2025, Qatar a produs aproximativ 63 de milioane de metri cubi de heliu, reprezentând o treime din cele aproximativ 190 de milioane de metri cubi produse la nivel global, potrivit Serviciului Geologic al SUA.

Deși alte țări din Golf nu sunt principalii producători de heliu, ele sunt critice pentru lanțul global de aprovizionare, deoarece exporturile din Qatar și alte regiuni depind de căile maritime și punctele critice de pe apele lor de coastă, în special Strâmtoarea Ormuz.

La 2 martie, Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului-șef al Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), a anunțat că strâmtoarea este „închisă” și că, dacă vreun vas încearcă să o traverseze, IRGC și marina vor „da foc navelor respective”. De atunci, traficul prin strâmtoare a fost semnificativ redus.

Oficialii iranieni au insistat că strâmtoarea nu este complet închisă – cu excepția navelor americane, israeliene și celor care colaborează cu acestea – dar au stabilit noi reguli: orice navă trebuie să obțină aprobarea Teheranului pentru a tranzita prin acest pasaj îngust. Drept urmare, traficul prin strâmtoare aproape s-a oprit, cu excepția unor nave indiene, pakistaneze și chineze.

QatarEnergy, cel mai mare producător de GNL din lume, ale cărui uzine generează și heliu lichid, a declarat că exporturile anuale de heliu se vor reduce cu 14% anual.

Cum este transportat către cumpărători?

Heliul este un gaz cu densitate foarte scăzută și ocupă mult spațiu. Prin urmare, este răcit în formă lichidă și stocat în containere criogenice specializate, ceea ce economisește spațiu și reduce costurile.

Heliul trebuie transportat de obicei în termen de 45 de zile de la lichidificare, deoarece chiar și rezervoarele bine izolate se încălzesc treptat, provocând evaporarea heliului, creșterea presiunii și pierderea gazului în atmosferă.

În Qatar, aceste containere cu heliu sunt trimise cumpărătorilor pe mare. Practic tot heliul exportat din Qatar trece prin Strâmtoarea Ormuz, deoarece producția este în Golf și nu există alternative maritime.

De ce a fost perturbată producția de heliu în Golf?

Heliul este extras ca produs secundar în timpul producției de GNL. Prin urmare, orice perturbare a producției de GNL reduce indirect aprovizionarea cu heliu.

Producția de GNL a fost afectată în Qatar din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Compania de stat QatarEnergy a anunțat la 2 martie că a oprit producția de GNL după atacurile iraniene asupra facilităților sale din Ras Laffan și Mesaieed. Oficialii iranieni au negat public că ar fi vizat QatarEnergy.

Săptămâna trecută, media de stat iraniană a raportat că facilități de gaze naturale asociate câmpului South Pars au fost atacate. La câteva ore, rachete iraniene au lovit o facilitate de GNL din Ras Laffan Industrial City, care procesează aproximativ 20% din aprovizionarea globală de GNL, în nordul Qatarului.

Atacul a provocat trei incendii și a eliminat aproximativ 17% din capacitatea de export GNL, generând un venit anual estimat de 20 de miliarde de dolari pierduți pe următorii cinci ani, potrivit CEO-ului QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi.

Reparațiile vor reduce producția cu 12,8 milioane de tone de GNL pe an pentru următorii trei-cinci ani. Această scădere a producției de GNL este motivul pentru care QatarEnergy a anunțat reducerea exporturilor de heliu lichid cu 14%.

Care țări depind cel mai mult de heliul din Golf?

Coreea de Sud, Japonia, Taiwan și China sunt cei mai mari consumatori de heliu din Qatar.

Majoritatea aprovizionării se vinde prin contracte pe termen lung, nu pe piața spot, ceea ce înseamnă că schimbările de preț nu se resimt imediat. Totuși, aprovizionarea se va restrânge pe măsură ce exporturile din Qatar scad.

Aleksandr Romanenko, CEO al firmei de cercetare IndexBox, a declarat pentru Reuters că o întrerupere de 30 de zile ar putea ridica prețurile heliului cu 10%-20%, iar o întrerupere de 60-90 de zile ar putea crește prețurile cu 25%-50%, în special pentru cumpărătorii fără contracte pe termen lung.

Săptămâna trecută, legislatorul sud-coreean Kim Young-bae a avertizat că războiul SUA-Israel împotriva Iranului ar putea perturba aprovizionarea cu materiale esențiale pentru producția de semiconductori, dând ca exemplu heliul.

De ce este heliul atât de important?

Niciun alt element nu poate fi răcit la temperaturi atât de scăzute ca heliul, aproape de 0 Kelvin, cea mai joasă temperatură posibilă.

Această proprietate îl face unic pentru diverse utilizări în industriile high-tech. Rămâne lichid la temperaturi extrem de scăzute și servește drept agent de răcire pentru detectarea scurgerilor.

Heliul este, de asemenea, chimic inert, nu reacționează cu alte substanțe, ceea ce îl face ideal pentru răcirea componentelor electronice fără a le contamina.

Aceste caracteristici îl fac esențial pentru răcirea magneților superconductori, reducând rezistența electrică aproape de zero.

La ce se folosește?

Aceste proprietăți fac din heliul lichid un element esențial pentru funcționarea aparatelor de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN).

Mașinile RMN folosesc magneți superconductori care se încălzesc și trebuie răciți. Răcirea cu heliu permite generarea câmpurilor magnetice suficient de puternice pentru a crea imagini clare ale corpului uman.

Aproximativ un sfert din heliul folosit la nivel mondial este destinat răcirii magneților superconductori, iar cererea este în creștere, potrivit grupului german Siemens.

De asemenea, heliul este utilizat în producția de cipuri semiconductoare. Semiconductoarele sunt materiale speciale, de obicei pe bază de siliciu, folosite pentru a realiza cipuri care alimentează aproape toate electronicele moderne, de la smartphone-uri și mașini până la centre de date și sisteme militare.

Heliul mai este folosit și pentru baloane de petrecere, baloane meteorologice și unele dirijabile, fiind mai ușor decât aerul și ininflamabil.

Ce se întâmplă dacă țările nu mai pot obține heliu?

Nu există un substitut artificial pentru heliu. Prin urmare, lipsa acestuia ar crea un gol în progresul tehnologic.

Aceasta nu este o amenințare nouă. Criza declanșată de războiul împotriva Iranului și închiderea Strâmtorii Ormuz este a cincea situație din 2006 în care lumea se confruntă cu lipsa de heliu.

Industria medicală a încercat să se adapteze. În 2002, cercetători chinezi au anunțat că au dezvoltat o tehnologie care ar putea permite aparate RMN fără heliu, folosind un material super-rece.

Separat, s-au dezvoltat aparate RMN care reciclează heliul, reducând consumul. Totuși, în prezent, majoritatea aparatelor RMN din lume depind de heliul lichid.

Cine mai produce heliu și poate crește ușor producția?

SUA este cel mai mare producător de heliu la nivel mondial, cu 81 de milioane de metri cubi – peste 40% din aprovizionarea globală.

Exxon Mobil, cu sediul în Texas, este cel mai mare producător de heliu din afara Qatarului, iar North American Helium din Canada și dezvoltatori mai mici precum Helix Exploration și Blue Star Helium ar putea vedea o cerere mai mare, potrivit CEO-ului firmei de cercetare AKAP Energy, Anish Kapadia.

Însă, în ciuda acestei producții, consumatorii nord-americani depind și ei de heliul din Golf.

Airgas, subsidiară a grupului francez Air Liquide, unul dintre cei mai mari distribuitori de heliu din SUA, a declarat forță majoră săptămâna trecută, anunțând reducerea la jumătate a livrărilor de heliu.

Air Liquide, compania-mamă, a anunțat că intenționează să-și reorienteze lanțul de aprovizionare pentru a accesa heliu din alte regiuni. Anunțul a fost făcut cu ocazia inaugurării unei noi fabrici de materiale avansate în Taichung, Taiwan. Air Liquide a declarat că se bazează pe multiple surse în diferite continente și pe depozitul său subteran din Europa.