Prima pagină » Știri externe » NYT: Asul din mâneca Iranului: Strâmtoarea Ormuz devine noul instrument de descurajare

SUA și Israel au declanșat, la sfârșitul lunii februarie, războiul împotriva Iranului, argumentând că dacă Teheranul ar produce arme nucleare, ar dispune de mijlocul suprem de descurajare împotriva unor atacuri viitoare. Cu toate acestea, se pare că Iranul dispune deja un mijloc de descurajare, iar acela nu este arma nucleară.
Diana Nunuț
19 apr. 2026, 14:26, Știri externe

Deși războiul SUA-Israel împotriva Iranului a afectat semnificativ structura de conducere de la Teheran, Iranul a decis să închidă Strâmtoarea Ormuz, provocând o creștere la nivel global a prețurilor petrolului, a îngrășămintelor și altor produse de bază.

Închiderea strâmtorii a dat peste cap planurile de război ale Statelor Unite și Israelului, iar oficialii au fost nevoiți să elaboreze opțiuni militare pentru a smulge strâmtoarea de sub controlul iranian, scrie The New York Times (NYT).

„Toată lumea știe acum că, dacă va exista un conflict în viitor, închiderea strâmtorii va fi prima măsură prevăzută în manualul iranian. Nu poți învinge geografia”, a declarat Danny Citrinowicz, fost șef al filialei din Iran a agenției de informații militare a Israelului și actualmente membru al Atlantic Council, potrivit sursei citate.

Jurnaliștii de la NYT mai notează că Iranul deține mijloace de control mult mai precise: drone de atac și rachete cu rază scurtă de acțiune. De asemenea, potrivit unor estimări făcute de oficiali militari și de informații americani, Iranul încă deține aproximativ 40% din arsenalul său de drone de atac și peste 60% din lansatoarele sale de rachete. Acest lucru reprezintă mai mult decât suficient pentru a ține ostatice navele din Strâmtoarea Ormuz în viitor.

În timp ce Iranul a menținut strâmtoarea închisă de la începutul războiului – deschizând-o pentru câteva ore în această săptămână – , Statele Unite au anunțat o blocadă navală în regiune, iar săptămâna aceasta Marina SUA a început să forțeze navele de marfă să intre în porturile iraniene după ce acestea au tranzitat calea navigabilă.

Chiar și așa, impactul blocadei americane a fost real. Comerțul maritim reprezintă aproximativ 90% din producția economică a Iranului, iar acest flux în ultimele zile s-a oprit în mare parte.

Iranul a mai încercat o dată să blocheze Strâmtoarea Ormuz, minând-o în timpul conflictului cu Irakul din anii 1980.

Recomandarea video

