Trump dezvăluie „cadoul” Iranului pentru SUA: 10 petroliere au putut tranzita Strâmtoarea Ormuz

Afirmațiile au fost făcute de Trump în cadrul unei ședințe a Cabinetului la Casa Albă.

„Au spus: «Pentru a vă demonstra că suntem serioși și de încredere și că suntem acolo, vă vom lăsa să treceți cu opt nave petroliere mari»”, a spus Trump.

„Cred că au avut dreptate și au fost serioși, și cred că erau sub pavilion pakistanez… Au ajuns să fie 10 nave”, a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit Reuters.

Comentariile sale vin după ce marți, Trump a afirmat că Iranul a făcut Statelor Unite o concesie costisitoare, legată de energie. La momentul respectiv, el nu a oferit detalii despre acest lucru.

„Ne-au făcut un cadou, iar cadoul a sosit astăzi, și a fost un cadou foarte mare, în valoare de o sumă enormă de bani”, a declarat Trump reporterilor atunci.