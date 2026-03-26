Trump dezvăluie „cadoul” Iranului pentru SUA: 10 petroliere au putut tranzita Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că Iranul a permis trecerea a 10 petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, ca un gest aparent de bunăvoință în cadrul negocierilor.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
26 mart. 2026, 21:27, Știri externe

Afirmațiile au fost făcute de Trump în cadrul unei ședințe a Cabinetului la Casa Albă.

„Au spus: «Pentru a vă demonstra că suntem serioși și de încredere și că suntem acolo, vă vom lăsa să treceți cu opt nave petroliere mari»”, a spus Trump.

„Cred că au avut dreptate și au fost serioși, și cred că erau sub pavilion pakistanez… Au ajuns să fie 10 nave”, a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit Reuters.

Comentariile sale vin după ce marți, Trump a afirmat că Iranul a făcut Statelor Unite o concesie costisitoare, legată de energie. La momentul respectiv, el nu a oferit detalii despre acest lucru.

„Ne-au făcut un cadou, iar cadoul a sosit astăzi, și a fost un cadou foarte mare, în valoare de o sumă enormă de bani”, a declarat Trump reporterilor atunci.

