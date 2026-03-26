Trump îndeamnă Iranul să acționeze rapid în privința planului de încetare a focului

Într-o postare pe Truth Social, publicată, joi, Donald Trump a precizat că Iranul: Iranul fusese „distrus din punct de vedere militar, fără nicio șansă de revenire” și „implora” să se ajungă la un acord.

Trump i-a numit pe negociatorii iranieni „foarte diferiți și «ciudați»”, adăugând: „Ar fi bine să-și revină repede, înainte să fie prea târziu, pentru că, odată ce se va întâmpla asta, NU MAI E CALE DE ÎNTOARCERE, și nu va fi deloc plăcut”.

SUA și Iranul desfășoară „discuții indirecte”, prin intermediul unor mesaje transmise de Pakistan, în timp ce alte state, printre care Turcia și Egipt, susțin eforturile de mediere, potrivit declarațiilor date de ministrul de Externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar.

Reamintim că Pakistanul a predat, miercuri, Teheranului, planul de pace în 15 puncte propus de Washington.

Teheranul susține că transmiterea unor mesaje nu echivalează cu o negociere de pace

Cu toate acestea, miercuri, ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a precizat că „acest lucru nu echivalează cu o negociere.

„Mesajele transmise prin intermediul țărilor noastre prietene și răspunsurile noastre, prin care ne exprimăm pozițiile sau emitem avertismentele necesare, nu se numesc negocieri sau dialog. În prezent, politica noastră este de a continua rezistența și de a apăra țara, și nu avem nicio intenție de a negocia”, a declarat Araqchi, miercuri seara.

Un reprezentant al ambasadei iraniene la Islamabad a declarat, că discuțiile de la Islamabad sunt încă în curs de desfășurare și că Pakistanul rămâne locul preferat de Teheran pentru desfășurarea acestora.

Deși comentariile ministrului de Externe iranian au sugerat o oarecare disponibilitate din partea Teheranului pentru a negocia, în cazul în care cererile iraniene ar fi îndeplinite, orice negocieri în această sferă ar fi dificile, având în vedere pozițiile exprimate atât de SUA, cât și de Iran, afirmă publicația citată.

De asemenea, un diplomat occidental a precizat că Statele Unite au adoptat o poziție „maximalistă” și că există îndoieli în ceea ce privește intenția Washingtonului de a pune capăt războiul. Există posibilitatea ca Trump să fi ales varianta negocierilor doar pentru a calma piețele, în timp ce SUA se pregătește pentru o eventuală operațiune terestră.