Pakistanul afirmă că Iranul a primit planul de armistițiu în 15 puncte propus de SUA / Teheranul a clasificat planul drept „o listă de dorințe”

Doi oficiali din Pakistan, care au dus la Teheran Planul de Armistițiu în 15 puncte elaborat de SUA, au precizat au descris, pentru Associated Press, că documentul include ridicarea sancțiunilor, cooperarea nucleară în scopuri civile, reducerea programului nuclear al Iranului, monitorizarea de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, limitarea programului de rachete al Iranului, dar și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Un oficial din Egipt implicat în eforturile de mediere a adăugat că propunerea include restricții privind sprijinul acordat de Iran grupărilor armate. Oficialii au vorbit sub condiția anonimatului pentru că au dezvăluit detalii care nu au fost încă făcute publice.

Unele dintre aceste puncte erau de neconceput în cadrul negocierilor dinaintea războiului: Iranul a insistat că nu va discuta despre programul său de rachete balistice și nici despre sprijinul acordat milițiilor regionale, pe care le consideră esențiale pentru securitatea sa.

Planul în 15 puncte care se află acum în posesia iranienilor reprezintă „un acord cuprinzător”, menit să ducă la un armistițiu, a precizat oficialul egiptean.

Mediatorii fac presiuni pentru organizarea unor posibile negocieri

Mediatorii fac presiuni pentru organizarea unor posibile discuții față în față între iranieni și americani, poate chiar vineri, în Pakistan, au declarat oficialii egipteni și pakistanezi.

Donald Trump a precizat, marți, într-o conferință de presă la Casa Albă că SUA se află „în plină negociere în acest moment”, dar și că printre participanți se numără Trimisul Special Steve Witkoff, ginerele său, Jared Kushner, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance. Trump nu a precizat, însă, ci cine anume din Iran se află în contact.

„Avem mai multe persoane care se ocupă de asta”, a declarat Trump. „Iar cealaltă parte, vă pot spune, ar dori să încheie un acord”.

Teheranul a negat cele două părți se află în negocieri

Cu toate acestea, oficialii iranieni au negat că Teheranul ar fi în negocieri alături de SUA, iar un purtător de cuvânt al armatei iraniene a precizat, pe un ton batjocoritor, că „SUA negociază cu ele însele”.

De asemenea, un oficial în comunicare al Guvernului de la Teheran a calificat propunerea de armistițiu a SUA drept o „listă de dorințe”.

Elias Hazrati, șeful Consiliului de Informare al Guvernului Iranului, a declarat că punctele raportate reflectă obiectivele pe care Washingtonul le-a urmărit prin acțiuni militare și pe care le-a prezentat ulterior.

„Acestea sunt speculații ale mass-media și minciuni ale domnului Trump. Nu le acordați prea multă atenție”, a spus Hazrati, citat de Iran International.