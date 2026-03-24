NYTimes: Planul în 15 puncte trimis de Washington către Teheran pentru oprirea războiului din Orientul Mijlociu

Planul în 15 puncte a fost transmis către Teheran, de Casa Albă, prin intermediul Pakistanului, transmite The New York Times. Rămâne neclar cât de mult a fost răspândit în rândul conducerii Iranului sau dacă Teheranul l-ar considera o bază viabilă pentru negocieri.

De asemenea, este incert dacă Israelul, care desfășoară în prezent operațiuni militare comune cu Statele Unite împotriva Iranului, a fost de acord cu acest plan al lui Donald Trump, dar presa israeliană confirmă informația transmiterii planului.

Potrivit oficialilor informați despre document, propunerea abordează principalele domenii de dispută din conflict, inclusiv programul nuclear al Iranului, capacitățile de rachete balistice și controlul rutelor maritime strategice.

Planul include următoarele cerințe:

Iranul să demonteze capacitățile nucleare existente

Iranul să renunțe definitiv la dezvoltarea armelor nucleare

Iranul să oprească îmbogățirea uraniului pe teritoriul său

Iranul să transfere toate materialele îmbogățite către Agenția Internațională pentru Energie Atomică în baza unui acord etapizat.

Planul prevede, de asemenea:

închiderea instalațiilor nucleare cheie, inclusiv Natanz, Isfahan și Fordow, alături de inspecții internaționale extinse și măsuri de transparență.

În ceea ce privește securitatea regională, planul american cere Iranului:

să abandoneze strategia sa de rețea „proxy”

să pună capăt finanțării și înarmării grupurilor armate aliate

să se asigure că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă ca o cale maritimă liberă

De asemenea, propunerea prevede restricții viitoare asupra programului de rachete al Iranului, limitând raza de acțiune și cantitatea, utilizarea fiind limitată strict la autoapărare.

În schimb, Iranul ar primi:

o ridicare completă a sancțiunilor

sprijin pentru un program civil de energie nucleară centrat pe Bushehr

eliminarea mecanismului de „snapback” pentru reimpunerea sancțiunilor internaționale.

New York Times a relatat că planul a fost pus în aplicare prin intermediul Pakistanului, șeful armatei sale, mareșalul Syed Asim Munir, jucând un rol cheie de intermediar între Washington și Teheran. Oficialii egipteni și turci încurajează, de asemenea, implicarea Iranului în acest proces.

În ciuda inițiativei diplomatice, oficialii citați de ziar au declarat că nu există indicii că războiul se va relaxa în termen scurt.

Se așteaptă ca Israelul să continue operațiunile militare pentru încă câteva săptămâni, în timp ce Iranul continuă să lanseze atacuri ca răspuns.

Teheranul deține aproximativ 440 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, o preocupare centrală în negocieri.

Deși Casa Albă a recunoscut că eforturile diplomatice sunt în desfășurare, a subliniat că operațiunile militare continuă în paralel.

„În timp ce președintele Trump și negociatorii săi explorează această nouă posibilitate diplomatică, Operațiunea Epic Fury continuă fără încetare”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.