UPDATE. Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit marți seară, de la Casa Albă despre negocierile cu Iranul: „Vorbim cu oamenii potriviți, iar ei își doresc atât de mult să facă o înțelegere – habar n-ai cât de mult își doresc să facă o înțelegere”.

„ Se pare că suntem în negocieri cu Iranul, din câte se pare chiar acum. Ei fac asta împreună cu Marco, JD și alți oameni . Cealaltă parte vrea să facă o înțelegere – și cine nu ar vrea?”

„Aproape tot ce aveau a dispărut. Poți numi un lucru care nu a dispărut? Dacă ai citi ziarele, ai crede că suntem legați. Hoinărim liberi deasupra Teheranului și putem face ce vrem"

„Ei au convenit că nu vor avea niciodată o armă nucleară; au fost de acord cu asta .”.

.”. „Chiar am schimbat regimul; aceasta este o schimbare de regim, deoarece liderii sunt cu toții foarte diferiți de cei cu care am început”.

„Cred că o să punem capăt; nu vă pot spune cu siguranță. Am câștigat acest război”.

Pete Hegseth: „Niciodată o armată modernă nu a fost distrusă atât de rapid și din punct de vedere istoric încă din prima zi”.

Planul în 15 puncte

Președintele Trump este interesat să încetinească războiul, dar dominația Iranului asupra Golfului Ormuz complică orice potențială strategie de ieșire din criză.

SUA au transmis Israelului planul său în 15 puncte de a pune capăt războiului și au susținut că Iranul a fost de acord cu multe dintre punctele cheie.

Două surse israeliene spun pentru Axios că premierul israelian Benjamin Netanyahu este îngrijorat că Trump ar putea încheia un acord care nu atinge obiectivele Israelului. Planul include concesii semnificative și limitează capacitatea Israelului de a efectua atacuri împotriva Iranului, cred israelienii.

O a treia sursă a declarat că liderii israelieni sunt sceptici că Iranul a oferit de fapt concesiile susținute de SUA.

În prezent, oficialii iranieni neagă afirmațiile lui Trump despre negocieri în culise, deși au confirmat că SUA a trimis mesaje și propuneri.

Pakistanul vrea să găzduiască discuțiile pentru Pace. Discută cu Trump

Pakistanul, care a transmis mesaje între Teheran și Washington, împreună cu Egiptul și Turcia, a declarat că „este pregătit și onorat” să găzduiască discuții de pace dacă ambele țări sunt de acord. Trump a distribuit mesajul pakistanez pe Truth Social, semn al interesului său pentru organizarea unui astfel de summit.

Dacă planurile pentru un summit se consolidează, este probabil ca vicepreședintele Vance să fie implicat. „Dar nu este clar dacă există ceva în care să fie implicat. Toată lumea încearcă să-și dea seama dacă este real”, a declarat o sursă informată.

Vicepreședintele american J.D. Vance ar putea fi negociatorul principal cu reprezentanții iranieni la o posibilă întâlnire din Pakistan, a relatat și The Guardian , citând surse.

Haos în comunicarea Iranului

Oficialii americani spun că în guvernul iranian este în haos și are probleme de comunicare în cadrul său. Starea incertă a noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, sporește confuzia cu privire la cine este împuternicit să ia decizii.

Între timp, unii oficiali iranieni susțin că Trump încearcă doar să calmeze piețele și să câștige timp pentru planurile sale militare, cu afirmații false despre progrese diplomatice.

SUA pregătește, de asemenea, opțiuni pentru o posibilă escaladare. Un oficial american a declarat pentru Axios că elementul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a Armatei a primit ordin să se desfășoare în Orientul Mijlociu cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de soldați, conform anunțului Fox News.

Asta ar oferi SUA mai mult spațiu pentru potențiale operațiuni terestre.

SUA au prezentat Iranului o propunere în 15 puncte pentru un posibil acord de încheiere a războiului. Aceasta include multe dintre aceleași cerințe pe care SUA le-au formulat în timpul ultimei runde de discuții nucleare de la Geneva, au declarat surse americane și israeliene.

Emisarul american Steve Witkoff i-a spus lui Trump că iranienii au convenit asupra mai multor puncte cheie, inclusiv renunțarea la stocul lor de uraniu puternic îmbogățit, a declarat o sursă americană pentru Axios. Aceasta ar fi o concesie majoră, dar nu este clar dacă cineva cu autoritate la Teheran a oferit-o de fapt.

„Steve și Jared au încercat să stabilească un canal credibil pentru negocierile cu Iranul, dar este prea devreme să spunem ce se va întâmpla și dacă vor avea un canal real, viabil”, a declarat sursa.

Israelul este îngrijorat

SUA au transmis, de asemenea, Israelului planul său în 15 puncte. Deși documentul se aliniază cu pozițiile Israelului, Israelul este foarte sceptic că Iranul va fi de acord cu toate cerințele lui Trump, a declarat un oficial israelian.

„Există îngrijorări că Trump va decide să încheie un acord și să oprească războiul chiar dacă sunt îndeplinite doar unele dintre cererile sale și le va amâna pe celelalte pentru mai târziu, fără o soluție clară”, a declarat o a doua sursă israeliană.

SUA le-au comunicat israelienilor că Iranul a fost de acord să renunțe la stocul său de 450 kg de uraniu îmbogățit cu 60%, să accepte inspecții și monitorizări sporite ale ONU asupra amplasamentelor sale nucleare, să limiteze raza de acțiune a rachetelor sale balistice și să reducă sprijinul pentru rachetele intermediare, a declarat sursa.

Documentul solicită zero îmbogățiri de uraniu în Iran, a declarat o sursă israeliană. Partea americană a declarat că Iranul a fost de acord să suspende îmbogățirea, dar nu este clar pentru cât timp.

De asemenea, nu este clar cine ar fi luat aceste angajamente în numele Iranului. Regimul a respins anterior multe dintre aceste cereri americane, iar serviciile de informații israeliene consideră că există încă o mare diferență între pozițiile americane și iraniene.

Chiar și la nivelurile superioare ale administrației Trump, foarte puțini oameni știu ce se întâmplă de fapt în ceea ce privește discuțiile cu Iranul.

O sursă a declarat că doar Witkoff și Kushner vorbesc direct cu Trump, puțini alții fiind la curent.

Israelienii au adunat în ultimele zile informații care sugerau că „se coc ceva” între SUA și Iran, dar nimic mai specific decât atât, au declarat cei doi oficiali israelieni.

Vance l-a informat pe Netanyahu mai detaliat luni, cam în aceeași perioadă în care Trump a început să vorbească public despre contactele cu Iranul.

În așteptarea deciziei lui Mojtaba Khamenei

O sursă israeliană și o a doua sursă familiarizată cu diplomația au declarat că SUA așteaptă o decizie din partea iranienilor – posibil chiar a lui Mojtaba Khamenei – cu privire la organizarea sau nu a discuțiilor în această săptămână.

Nu este clar dacă părțile vor fi reprezentate de Vance și Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, considerat de Casa Albă drept cel mai înalt potențial intermediar, sau de oficiali de nivel inferior.

Una dintre țările mediatoare a propus un armistițiu temporar pentru a permite negocieri detaliate, însă administrația Trump preferă să negocieze sub critici deocamdată pentru a-și menține influența, potrivit a doi oficiali israelieni.

Oficialii americani și israelieni plănuiesc încă două până la trei săptămâni de război, indiferent dacă discuțiile vor avea loc sau nu.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un comunicat: „În timp ce președintele Trump și negociatorii săi explorează această nouă posibilitate diplomatică, Operațiunea Epic Fury continuă fără încetare pentru a atinge obiectivele militare stabilite de Comandantul Suprem și de Pentagon”.

Un oficial de la Casa Albă a descris situația ca fiind „fluidă”: Trump vrea să vadă dacă se poate ajunge la o înțelegere, dar „dacă nu, ne vom întoarce la bombardarea lor”.

Trump a suspendat atacurile planificate asupra centralelor electrice iraniene, dar doar până vineri.

SUA ia în considerare opțiuni pentru o escaladare militară, inclusiv potențiale intervenții la sol, testând în același timp și diplomația.