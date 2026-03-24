NYTimes: Mohammed bin Salman face presiuni pe Trump ca să continue războiul cu Iranul

Liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul Mohammed bin Salman, a făcut presiuni asupra președintelui Trump pentru a continua războiul împotriva Iranului, argumentând că campania militară americano-israeliană prezintă o „oportunitate istorică” de a reface Orientul Mijlociu, potrivit unor surse, citate de The New York Times.

Într-o serie de conversații din ultima săptămână, prințul Mohammed i-a transmis lui Trump că trebuie să facă presiuni asupra distrugerii guvernului de linie dură al Iranului, au declarat sursele.

Arabia Saudită și Israelul, viziuni diferite față de regimul de la Teheran

Prințul Mohammed a susținut că Iranul reprezintă o amenințare pe termen lung pentru Golf, care poate fi eliminată doar prin înlăturarea regimului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu consideră, de asemenea, Iranul ca o amenințare pe termen lung. Analiștii spun că oficialii israelieni consideră că un stat iranian eșuat, prea prins în tulburări interne pentru a amenința Israelul, este o victorie. Arabia Saudită consideră un stat eșuat din Iran ca o amenințare gravă și directă la adresa securității regiunii.

Arabia Saudită se teme de atacurile Iranului Însă înalți oficiali din guvernele saudite și americane sunt îngrijorați că, dacă conflictul se prelungește, Iranul ar putea lansa atacuri și mai dure asupra instalațiilor petroliere saudite, iar Statele Unite ar putea fi blocate într-un război fără sfârșit. În public, Trump a oscilat între a sugera că războiul s-ar putea încheia în curând și a semnala că acesta va escalada. Luni, președintele a postat pe rețelele de socializare că administrația sa și Iranul au purtat „conversații productive cu privire la o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre”, deși Iranul a contestat ideea că negocierile erau în curs de desfășurare. Consecințele războiului pentru economia și securitatea națională a Arabiei Saudite sunt enorme. Atacurile cu drone și rachete iraniene, lansate ca răspuns la atacul americano-israelian asupra Iranului, au creat deja perturbări uriașe pe piața petrolului. Oficialii saudiți au respins ideea că prințul Mohammed a insistat pentru prelungirea războiului. „Regatul Arabiei Saudite a susținut întotdeauna o rezolvare pașnică a acestui conflict, chiar înainte de începerea acestuia”, a declarat guvernul saudit într-un comunicat, menționând că oficialii „rămân în contact strâns cu administrația Trump, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat”. „Principala noastră preocupare astăzi este să ne apărăm de atacurile zilnice asupra poporului nostru și a infrastructurii noastre civile”, a adăugat guvernul. „Iranul a ales o abordare periculoasă la limită în locul unor soluții diplomatice serioase. Acest lucru dăunează tuturor părților interesate implicate, dar nimănui mai mult decât Iranului însuși.”