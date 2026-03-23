FT: Pakistanul, intermediar principal în criza lui Trump cu Iranul. Cum a ajuns statul nuclear să poarte negocierile

Pakistanul se poziționează ca mediator principal în încercarea de a pune capăt războiului SUA și Israelului împotriva Iranului, folosind legăturile sale militare puternice cu Teheranul și relația sa apropiată cu Donald Trump, dezvăluie FT.

Doi oficiali au declarat pentru ziar că Pakistanul a prezentat Islamabad-ul ca un posibil loc de întâlnire pentru discuții încă din această săptămână, la care să participe personalități de rang înalt din administrația Trump și Iran.

Șeful armatei Pakistanului discută cu Trump. Premierul Pakistanului vorbește cu președintele Iranului

Șeful armatei, Asim Munir, a vorbit duminică cu Trump, în timp ce prim-ministrul pakistanez Muhammad Shehbaz Sharif a purtat luni discuții cu președintele iranian Masoud Pezeshkian.

Conversația dintre liderii pakistanez și iranieni a avut loc cam în același timp în care Trump a anunțat că își amână amenințarea de a „distruge” centralele electrice ale Iranului, după discuții „foarte bune și productive” cu Teheranul pentru a pune capăt războiului.

Nu a fost clar dacă eforturile de mediere ale Pakistanului și postarea lui Trump pe platforma sa de socializare Truth Social, care a cauzat scăderea bruscă a prețurilor petrolului, au fost legate. Casa Albă a refuzat să ofere detalii despre negocierile cu Trump.

„Acestea sunt discuții diplomatice sensibile, iar Statele Unite nu vor negocia prin intermediul mass-media”, a declarat Casa Albă.

Turcia, care a fost implicată în eforturi de mediere înainte de război, a purtat discuții și cu oficiali iranieni și cu trimisul lui Trump, Steve Witkof, în încercarea de a asigura un armistițiu scurt și un spațiu deschis pentru negocieri.

Ministrul pakistanez de externe, Muhammad Ishaq Dar, a purtat luni discuții și cu omologul său turc, Hakan Fidan. Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a vorbit și duminică cu omologii săi iranieni și pakistanezi, precum și cu Witkof și ministrul de externe al Qatarului.

Ministerul de Externe iranian a negat că ar fi existat negocieri directe cu SUA de la începutul războiului, dar a declarat că unele state din regiune au fost implicate în eforturi de mediere.

Persoanele informate despre această chestiune au declarat că eforturile diplomatice au implicat comunicarea într-un stadiu foarte incipient, mai degrabă decât un proces formal. Până acum, medierea dintre SUA și Iran era facilitată, de obicei, de Oman și Qatar.

Surse au declarat că înalți oficiali pakistanezi ținut toate comunicațiile dintre Teheran și Witkoff, respectiv Jared Kushner, ginerele și trimisul lui Trump.

Sharif a vorbit cu Pezeshkian de mai multe ori de la începutul războiului.

„În timp ce i-a împărtășit președintelui iranian eforturile de comunicare diplomatică ale conducerii pakistaneze, prim-ministrul a asigurat conducerea iraniană că Pakistanul va continua să joace un rol constructiv în facilitarea păcii”, a declarat Pakistanul luni.

Pakistanul, stat nuclear, nebombardat în război, fără baze SUA, cu doua cea mai mare populație musulmană șiită

Diplomați au declarat pentru FT că Pakistanul conduce eforturile de mediere.

Pakistanul, care nu găzduiește nicio bază americană, dar este stat nuclear, reprezintă unul dintre puținii aliați ai SUA din regiune. Islamabadul a fost chiar scutit de rachetele și dronele Teheranului. Acest fapt a contribuit la consolidarea rolului său de arbitru neutru față de Iran și SUA, potrivit mai multor surse.

Pakistanul are a doua cea mai mare populație musulmană șiită după Iran și are relații strânse cu statele din Golf, inclusiv un pact de apărare reciprocă semnat anul trecut cu Arabia Saudită.

De asemenea, este vulnerabilă la repercusiunile conflictelor, deoarece depinde de Golf pentru importurile de petrol și gaze.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a făcut un elogiu către Pakistan într-un mesaj scris publicat în presa iraniană pentru a marca începutul anului nou iranian săptămâna trecută, declarând că are un sentiment special față de poporul pakistanez.