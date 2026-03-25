Prima pagină » Știri externe » Purtătorul de cuvânt al Armatei iraniene: „SUA negociază cu ele însele"

Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al Armatei iraniene a ironizat, miercuri, demersul Washingtonului de a formula un plan pentru armistițiu cu Teheranul, declarând: „Statele Unite negociază cu ele însele”, potrivit presei de stat.
Sursă foto: Captură video X / Clash Report
Daiana Rob
25 mart. 2026, 08:45, Știri externe

Declarațiile vin la o zi după ce președintele Donald Trump a declarat că Teheranul dorește să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a ironizat conducerea SUA.

„Nivelul luptei voastre interne a ajuns la stadiul în care negociați cu voi înșivă?”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului unificat al forțelor armate iraniene, pentru sediul central Khatam al-Anbiya, citat de France24. 

„Oameni ca noi nu se pot înțelege niciodată cu oameni ca voi”, a continuat acesta.

Zolfaghari a declarat că investițiile americane și prețurile la energie dinainte de război nu se vor întoarce atâta timp cât Washingtonul nu acceptă că stabilitatea regională este garantată de forțele armate iraniene.

Reamintim că Washington-ul a elaborat un plan de 15 puncte, menit să pună capăt războiului. Planul a fost trimis la Teheran, prin intermediul Pakistanului. Nu este cert dacă Israelul, care desfășoară atacuri la comun cu SUA, a fost de acord cu planul lui Donald Trump.

 

