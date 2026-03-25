Război în Orientul Mijlociu, ziua 26 | Teheranul a lansat rachete în Israel, Kuweit, Iordania și Bahrain / Cel puțin 9 persoane, ucise în raiduri israeliene în sudul Libanului / Iran informează ONU că anumite nave pot traversa Strâmtoarea Ormuz

Israelul a lansat un nou val de atacuri asupra Teheranului

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, într-o postare pe Telegram, că au lansat un val de atacuri menit să lovească infrastructura din Teheran.

Agenția semioficială SNN News Agency a precizat că loviturile au lovit zona rezidențială din oraș, iar salvatorii desfășoară operațiuni de căutări prin moloz.

Purtătorul de cuvânt al Armatei iraniene: „SUA negociază cu ele însele”

Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al Armatei iraniene a ironizat, miercuri, decizia Washongtonului de a formula un plan pentru armistițiu cu Teheranul, declarând: „Statele Unite negociază cu ele însele”, potrivit presei de stat, citată de France24.

Declarațiile vin la o zi după ce președintele Donald Trump a declarat că Teheranul dorește să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

„Nivelul luptei voastre interne a ajuns la stadiul în care negociați cu voi înșivă?”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului unificat al forțelor armate iraniene, pentru sediul central Khatam al-Anbiya.

SUA spune că cel puțin 9.000 de ținte militare iraniene au fost distruse

Forțele Armate SUA au distrus peste 9.000 de obiective militare în interiorul Iranului, reducând semnificativ capabilitatea Iranului, potrivit Comandamentului Central al SUA, citat de Gulf News.

Atacurile sunt parte a operațiunii „Epic Fury”, care a vizat locații cu rachete, depozite, nave militare, dar și alte tipuri de infrastructură militară din Iran, ca efort de a slăbi capacitatea Iranului de a desfășura atacuri în regiune.

U.S. forces have destroyed more than 9,000 military targets inside Iran, significantly removing the Iranian regime's combat capability. — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2026

Pas important făcut de Iran: informează ONU că navele care nu îi sunt ostile pot traversa Strâmtoarea Ormuz

Teheranul le-a transmis oficial națiunilor membre OMI că navele trebuie să se coordoneze cu autoritățile iraniene ca să treacă prin Strâmtoare.

Iranul a distribuit marți noapte o scrisoare țărilor membre ale Organizației Maritime Internaționale în care afirmă că „navele neostile” pot tranzita Strâmtoarea Ormuz „în coordonare cu autoritățile iraniene”.

În scrisoarea difuzată marți printre membrii OMI și distribuită publicației Financial Times, Ministerul de Externe iranian a declarat că Teheranul „a luat măsuri necesare și proporționale pentru a împiedica agresorii și susținătorii acestora să exploateze Strâmtoarea Ormuz pentru a desfășura operațiuni ostile împotriva Iranului”.

Cel puțin nouă persoane au fost ucise în raiduri israeliene în sudul Libanului

Cel puțin nouă persoane au fost ucise în noaptea de marți spre miercuri în trei raiduri israeliene împotriva unor orașe din sudul Libanului, o regiune considerată bastion al mișcării pro-iraniene Hezbollah, potrivit agenției oficiale de știri libaneze ANI.

Potrivit ANI, un atac israelian s-a soldat cu cel puțin trei morți și 18 răniți în regiunea Nabatiyeh, alți patru morți și un rănit în Aadlou, la sud de orașul Sidon, și alți doi morți și patru răniți în tabăra de refugiați palestinieni Mieh Mieh, tot lângă Sidon, relatează Le Figaro.

Iranul a lansat rachete asupra Israelului, Kuweitului, Iordaniei și Bahrainului

Garda Revoluționară din Iran a declarat că a lansat rachete asupra Israelului și asupra bazelor militare care găzduiesc forțe americane în Kuweit, Iordania și Bahrain, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Apărarea aeriană din Kuweit a confirmat miercuri că răspunde la atacurile cu rachete și drone, rapoartele inițiale indicând doar pagube materiale.