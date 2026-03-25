Iranienii amenință cu extinderea conflictului dacă Iranul va fi atacat terestru. O sursă militară dezvăluie planul

O sursă militară iraniană a lansat avertismentul privitor la extinderea conflictului, conform Tasnim. Militarul a avertizat că în cazul în care inamicul lansează acțiuni terestre sau navale împotriva Iranului, Teheranul va deschide noi fronturi.

Sursa a declarat că Iranul este pe deplin pregătit să escaladeze conflictul și a avertizat SUA că încercarea de a rezolva problema din Orrmuz ar putea duce la crearea unei alte crize maritime. Militarul s-a referit la strâmtoarea Bab el-Mandeb aflată în apropierea Yemenului.

Aceasta separă Africa de Peninsula Arabică și face legătura între Oceanul Indian și Marea Roșie. Prin strâmtoare trec vapoarele care se îndreaptă către sau vin din Canalul Suez, unul dintre cele mai aglomerate coridoare comerciale din întreaga lume.