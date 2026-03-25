Iranul a lansat rachete asupra Israelului, Kuweitului, Iordaniei și Bahrainului

Garda Revoluționară din Iran a declarat că a lansat rachete asupra Israelului și asupra bazelor militare care găzduiesc forțe americane în Kuweit, Iordania și Bahrain, potrivit televiziunii de stat iraniane.
Sursa foto: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
25 mart. 2026, 06:02, Știri externe

Un comunicat al IRG a susținut că țintele au fost lovite de „un sistem de rachete cu combustibil lichid și solid ghidat de precizie și de drone de atac”, a relatat Agenția France-Presse, citată de The Guardian.

Apărarea aeriană din Kuweit a confirmat miercuri că răspunde la atacurile cu rachete și drone, rapoartele inițiale indicând doar pagube materiale.

Într-o postare pe rețeaua X, armata a declarat că „orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării de ținte ostile de către sistemele de apărare aeriană”.

Anterior, un atac cu dronă a lovit un rezervor de combustibil și a declanșat un incendiu pe aeroportul din Kuweit, potrivit autorității aviației civile din Kuweit.

Procedurile de urgență au fost activate imediat, echipele de pompieri intervenind în caz de incendiu, a precizat acesta, adăugând că rapoartele inițiale au indicat doar pagube materiale.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
Mirabela Grădinaru, alături de Melania Trump. Detaliul care nu a scăpat neobservat despre partenera președintelui Nicușor Dan
Gandul
Ce AVERE au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu zâmbetul pe buze. Final de lună plin de surprize și echilibru!
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor