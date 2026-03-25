ONU avertizează asupra unui război extins în Orientul Mijlociu. Jean Arnault, numit emisar special

Într-o declarație făcută la sediul ONU din New York, Guterres a subliniat că menține contacte strânse cu lideri din regiune și din întreaga lume și că există mai multe inițiative de dialog și pace în desfășurarem, scrie Reuters.

Potrivit acestuia, aceste demersuri trebuie să reușească pentru a preveni o escaladare cu efecte globale.

ONU avertizează că războiul din Orientul Mijlociu scapă de sub control și afectează economia globală

Antonio Guterres a atras atenția asupra consecințelor economice severe ale conflictului, în special asupra riscurilor generate de o eventuală blocare prelungită a Strâmtorii Ormuz. El a avertizat că restricționarea traficului prin acest punct strategic afectează grav transporturile de petrol, gaze și îngrășăminte, într-un moment critic pentru sezonul global de plantare.

„Este timpul să încetăm să urcăm pe scara escaladării militare și să începem să urcăm pe scara diplomației”, a declarat secretarul general al ONU.

Experți ONU și alți analiști internaționali avertizează că întreruperile livrărilor de îngrășăminte și creșterea accentuată a prețurilor la energie, generate de conflictul din Iran, riscă să declanșeze un nou val de scumpiri ale alimentelor, afectând în special statele vulnerabile, aflate încă în proces de redresare după șocuri globale succesive.

Guterres a transmis mesaje ferme principalilor actori implicați. El a cerut Statele Unite și Israelului să pună capăt războiului, subliniind că suferința umană se adâncește, victimele civile cresc, iar impactul economic global devine tot mai devastator.

Totodată, secretarul general al ONU a cerut Iranului să înceteze atacurile asupra statelor vecine și a afirmat că Hezbollah trebuie să oprească lansarea de atacuri asupra Israelului. În același timp, Israelului i s-a cerut să înceteze operațiunile militare și loviturile din Liban, care afectează în mod disproporționat populația civilă.

„Modelul din Gaza nu trebuie replicat în Liban”, a avertizat Guterres.

Rolul lui Jean Arnault

Potrivit ONU, Jean Arnault are peste 30 de ani de experiență în diplomația internațională, specializat în soluționarea conflictelor și mediere.

El a activat în misiuni ONU din Africa, Asia, Europa și America Latină. Cea mai recentă misiune a sa a fost în 2021, când a fost emisar personal al lui Guterres pentru Afganistan și probleme regionale.