Casa Albă transmite că, dacă discuțiile cu Iranul eșuează, Trump va „lovi mai dur”

Casa Albă avertizează Iranul că SUA sunt pregătite să intensifice acțiunile militare dacă eforturile diplomatice eșuează.
Andrei Rachieru
25 mart. 2026, 21:29, Știri externe

Casa Albă a transmis un mesaj ferm Iranului, declarând că președintele Donald Trump preferă o cale pașnică, dar este pregătit să escaladeze militar dacă va fi necesar, scrie Aljazeera.

„Preferința președintelui este întotdeauna pacea. Nu este nevoie de și mai multă moarte și distrugere”, le-a declarat reporterilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Dar dacă Iranul nu reușește să accepte realitatea momentului actual – dacă nu reușește să înțeleagă că a fost învins militar și că va continua să fie – președintele Trump se va asigura că va fi lovit mai dur decât a fost lovit vreodată.”

