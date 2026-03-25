Casa Albă transmite că, dacă discuțiile cu Iranul eșuează, Trump va „lovi mai dur”

Casa Albă a transmis un mesaj ferm Iranului, declarând că președintele Donald Trump preferă o cale pașnică, dar este pregătit să escaladeze militar dacă va fi necesar, scrie Aljazeera.

„Preferința președintelui este întotdeauna pacea. Nu este nevoie de și mai multă moarte și distrugere”, le-a declarat reporterilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Dar dacă Iranul nu reușește să accepte realitatea momentului actual – dacă nu reușește să înțeleagă că a fost învins militar și că va continua să fie – președintele Trump se va asigura că va fi lovit mai dur decât a fost lovit vreodată.”