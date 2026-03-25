Israelul accelerează atacurile asupra Iranului de teamă că Trump ar putea anunța o încetare a focului până sâmbătă

N12: Un posibil armistițiu, până sâmbăta viitoare

„Israelul se pregătește pentru posibilitatea ca Trump să anunțe un armistițiu în Iran până sâmbăta viitoare. Șansele de a ajunge la un acord detaliat și precis între Iran și Statele Unite sunt încă scăzute. În Israel, se estimează că anunțul este așteptat chiar dacă SUA nu ajung la concluzii finale și definitive cu Iranul.

Prin urmare, în pregătirea pentru acest scenariu, conducerea politică și de securitate a fost de acord să accelereze războiul. Într-o discuție purtată la casa lui Netanyahu, s-a decis o clasificare a obiectivelor care sunt importante pentru ca Israelul să le atingă înainte ca SUA să pună frână. Israelul își va atinge obiectivele, iar dacă războiul continuă, ordinea obiectivelor va continua în timp, creând noi ținte pe măsură ce desfășurările militare avansează”, transmite miercuri seară, N12 Israel. CNN și NYTimes: Israel accelerează atacurile

Și The New York Times dar și CNN au transmis că Israelul este îngrijorat că SUA ar putea declara un armistițiu de o lună pentru a facilita negocierile cu Iranul. Totul în contextul în care Washingtonul pare să își intensifice eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului în curs.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmează să discute miercuri seară ultimele evoluții cu cabinetul său de securitate, a declarat una dintre surse. Înainte de această întâlnire, Netanyahu va organiza o consultare mai restrânsă cu înalții săi oficiali din domeniul securității.

Conform unor surse israeliene, Netanyahu a fost informat și actualizat cu privire la o propunere în 15 puncte transmisă recent de SUA Iranului, menită să pună capăt conflictului. Israelul rămâne sceptic cu privire la perspectiva unui acord decisiv în acest moment, a adăugat sursa.

„Maximumul pe care Iranul ar fi dispus să o ofere nu corespunde minimului pe care îl cer SUA”, a declarat sursa, adăugând că Israelul consideră mai multe elemente ale cadrului american ca fiind „pozitive și bune pentru Israel” – în special cele referitoare la programul nuclear al Iranului și activitățile intermediarilor săi regionali.

Între timp, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, și șeful de stat major al IDF, Eyal Zamir, au aprobat ținte suplimentare în Iran, potrivit unui comunicat al biroului lui Katz. O sursă militară israeliană a declarat pentru CNN că planificarea operațională continuă conform programului și că nu a existat nicio schimbare în campania militară americano-israeliană, în ciuda declarațiilor diplomatice americane.

În plus, având în vedere discuțiile în curs, Israelul se grăbește să lovească Iranul dur cât mai poate.

Marți, premierul Benjamin Netanyahu a ordonat ca în următoarele 48 de ore să se depună toate eforturile pentru a distruge cât mai mult posibil din industria de armament iraniană, potrivit a doi oficiali.

Ordinul a venit după ce guvernul lui Netanyahu a citit copia planului în 15 puncte, elaborat de SUA, pentru a pune capăt războiului , au declarat oficialii, dintre care unul a fost prezent la întâlnirile la care a fost discutat.

Graba a reflectat îngrijorarea guvernului israelian că președintele Trump ar putea anunța discuții de pace în orice moment, au declarat oficialii.

Israelul este extrem de îngrijorat de posibilitatea unui acord, pentru că susține că încă nu și-a îndeplinit obiectivele cheie. Aceste obiective sunt eliminarea amenințării reprezentate de rachetele balistice ale Iranului, asigurarea faptului că Iranul nu poate dezvolta o armă nucleară și crearea condițiilor în care poporul iranian s-ar putea revolta împotriva guvernului său, ceea ce în prezent pare a fi o așteptare nerealistă.

„Dacă nu îndepliniți cele trei obiective, nu veți putea pune capăt războiului”, a declarat într-un interviu Boaz Bismuth, membru al partidului condus de Netanyahu și președinte al comisiei pentru afaceri externe și apărare din Parlament.

Netanyahu a dat ordinul de accelerare a atacurilor aeriene în Iran în cadrul unei întâlniri tensionate de marți, care a avut loc în adâncul cartierului general al armatei israeliene din Tel Aviv. Aceasta a urmat unor informări ale comandanților superiori, inclusiv ale șefilor forțelor aeriene și ai serviciilor secrete militare, cu privire la țintele care ar putea fi încă atacate, au declarat cei doi oficiali.

NYTimes: Israel, partener minor în război. Divergențe între Washington și Tel Aviv

Graba Israelului de a ataca subliniază limitele cu care se confruntă în calitate de partener minor al Statelor Unite în război, potrivit a cinci oficiali israelieni din domeniul securității naționale. Decizia de a pune capăt războiului îi aparține lui Trump, au spus oficialii, iar Netanyahu are puțină influență asupra acestui lucru.

Totuși, există o divergență între acești oficiali din domeniul securității cu privire la continuarea sau nu a războiului. Unii au spus că Israelul are încă o listă extinsă de ținte în Iran și că ar fi încântați dacă războiul ar continua încă o săptămână. Alții au spus că ar prefera ca acesta să se încheie cât mai curând posibil.

Trei dintre oficiali au susținut că, deși cele mai mari realizări ale războiului au avut loc în prima săptămână, progresele înregistrate de atunci s-au diminuat. Aceștia au spus că există îngrijorări tot mai mari cu privire la opinia publică internațională despre război, costul său financiar enorm și costurile acumulate pentru populația Israelului în ceea ce privește victimele, distrugerile, traumele și oboseala.

Unii experți israelieni spun că niciun rezultat – sfârșitul războiului sau continuarea acestuia – nu ar aduce rezultate pozitive pentru Israel.

„Iranienii nu vor capitula. Nu văd un rezultat bun aici”,a spus Danny Citrinowicz, un ofițer de informații militare în retragere, specializat în Iran.