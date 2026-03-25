Cel puțin nouă persoane au fost ucise în raiduri israeliene în sudul Libanului

Cel puțin nouă persoane au fost ucise în noaptea de marți spre miercuri în trei raiduri israeliene împotriva unor orașe din sudul Libanului, o regiune considerată bastion al mișcării pro-iraniene Hezbollah, potrivit agenției oficiale de știri libaneze ANI.
Laurentiu Marinov
25 mart. 2026, 03:56, Știri externe

Potrivit ANI, un atac israelian s-a soldat cu cel puțin trei morți și 18 răniți în regiunea Nabatiyeh, alți patru morți și un rănit în Aadlou, la sud de orașul Sidon, și alți doi morți și patru răniți în tabăra de refugiați palestinieni Mieh Mieh, tot lângă Sidon, relatează Le Figaro.

Armata israeliană a anunțat marți seară că bombardează din nou Teheranul în a 26-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, după ce a raportat că rachete iraniene se îndreptau spre Israel.

Armata israeliană „a lansat o serie de atacuri care au vizat infrastructura regimului terorist iranian din Teheran”, a scris aceasta pe contul său oficial de Telegram.

