Regatul Unit se oferă să găzduiască summitul privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Mai multe state implicate în eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz pregătesc un summit dedicat securității maritime, iar Marea Britanie a anunțat că se oferă să găzduiască această întâlnire, scrie POLITICO.

Peste 30 de țări, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Olanda, au semnat o declarație comună prin care sunt de acord să depună „eforturi adecvate” pentru a proteja principala rută comercială.

Un oficial britanic, care a preferat să rămână sub protecția anonimatului, a declarat marți că Regatul Unit dorește să ajute la „construirea acestei coaliții și la dezvoltarea unui impuls” pentru a „deschide o rută sigură prin Strâmtoarea Ormuz și a oferi această asigurare navelor comerciale”.

Potrivit aceluiași oficial, cooperarea dintre statele implicate ar putea include organizarea unei conferințe de securitate, posibil la Londra sau la Portsmouth, unde se află baza principală a Marinei Regale britanice.

În această perioadă, conducerea acestor evenimente pare asigurată de șeful NATO, Mark Rutte, și de premierul britanic Keir Starmer, având în vedere rezervele exprimate de alți aliați.

Discuțiile vizează și soluții concrete pentru securizarea rutelor maritime.

Oficialul britanic a vorbit despre soluții precum utilizarea unor sisteme autonome de detectare a minelor, operate de pe nave speciale în zona Golfului. Totuși, el a recunoscut că aceste măsuri nu pot fi aplicate în condițiile de conflict de acum.

În tot același timp, există încredere că mai multe state vor contribui la acest efort comun.

Oficialul britanic a declarat că „vom vedea diferite națiuni venind cu oferte diferite pentru a ne sprijini” și că „vom putea găsi, în condițiile potrivite, o coaliție care va putea oferi această garanție industriei transportului maritim comercial”.